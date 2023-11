La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) reclamen a Acció Climàtica que modifiqui l'esborrany d'Ordre dels ajuts per explotacions agràries amb conreus herbacis i horta de regadiu i secà i arròs afectats per la sequera, i es concedeixin ajuts segons la superfície total de conreu i no amb un topall màxim per productor. En aquest sentit, recorden que a Catalunya, els productors de cereal fins a 65 hectàrees no es poden dedicar exclusivament a aquest producte, mentre que els que ho fan professionalment poden tenir entre 100 i 300 hectàrees. L'esborrany de la convocatòria dels ajuts que prepara la Generalitat preveu un topall màxim d'ajut per productor de 45.000 euros.

El cap sectorial de cereal de JARC, Vicenç Pascual, ha dit que la política d'ajuts hauria de poder compensar tots els afectats a partir d'una "lògica objectiva" de manera que qui hagi estat més perjudicat, perquè s'hi dedica de forma principal, no hauria de ser penalitzat i no hauria de cobrar igual que un que s'hi dedica menys. Per això, des de la FCAC i JARC, defensen que el productor hauria de cobrar en funció del dany per hectàrea, tenint en compte tota l'extensió del seu cultiu. De la seva banda, el responsable de conreus herbacis i farratges de la FCAC, Santi Vergé, ha comentat que els productors de cereals van ser "solidaris" i van deixar de regar, a canvi d'uns ajuts, amb l'objectiu que els productors de fruita poguessin salvar els arbres fruiters i la collita de fruita. Ara, afegeix, "l'essencial" és ajudar tots els productors de cereals i, amb el topall que fixa el Departament, considera que es perjudica els agricultors professionals. En aquest sentit, les dues organitzacions agràries recorden que Catalunya és un país que no és autosuficient en el cultiu de cereal i per això es veu obligat a importar-ne de fora. La petició Segons la FCAC i JARC, l'esborrany de la convocatòria dels ajuts que prepara la Generalitat preveu un topall màxim d'ajut per productor de 45.000 euros. Per això, volen fer entendre al Govern que no té sentit que concedeixi el mateix ajut econòmic a un productor amb una extensió de 65 hectàrees que a un que en tingui 300, ja que és "evident" que el productor que en té més haurà sofert quasi cinc vegades més danys que el que en té menys. La previsió inicial era, segons les organitzacions, que al setembre passat s'aprovés l'ordre que havia de permetre tirar endavant els ajuts perquè es poguessin cobrar durant el primer trimestre de 2024, però aquest endarreriment en la gestió i concessió dels ajuts dificulta el futur de la producció de cereal al país. FCAC i JARC recorden que és la tercera vegada que reclamen al Govern que aquests ajuts es concedeixin d'acord amb el total de danys per hectàrea. Aquest dimecres està prevista una reunió amb el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson, per tractar, entre d'altres, aquesta qüestió.