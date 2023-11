La Comissió Europea ha recomanat l'obertura de negociacions d'adhesió a la UE amb Ucraïna i Moldàvia i la concessió de l'estatus de candidat a Geòrgia. El president de la principal organització agrària de França, la FNSEA, Arnaud Rousseau, "s'ha llançat a la piscina" i ha ofert l'opinió de la seva organització, sense embuts, sobre l'entrada d'Ucraïna a la UE: “Seria una catàstrofe per al sector agrari comunitari”.

En una entrevista ha dit: “En el context de la guerra, és molt difícil comentar sobre aquest tema perquè immediatament se t'acusa de no donar suport a Ucraïna, però només des del punt de vista agrari, l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea seria una catàstrofe per a l'agricultura europea”. Arnaud Rousseau ha insistit que l'agricultura ucraïnesa no és comparable amb la de la UE. D'una banda per la mida, ja que només el sector agrari ucraïnès equival a la quarta part del comunitari. És especialment forta en cultius extensius i avicultura, amb una grandària d'explotacions molt elevada (l'explotació agrícola més gran d'Ucraïna té 700.000 hectàrees i la de França, 2.000). D'altra banda, té una normativa molt menys exigent de producció que la de la UE.

Viatge del ministre d'Agricultura

Paral·lelament, el ministre francès d'Agricultura, Marc Fesneau, ha viatjat a Ucraïna convidat pel seu homòleg ucraïnès, Mykola Solsky. Aquest viatge és una mostra del suport francès a Ucraïna. Ja en una ocasió la FNSEA va denunciar davant el ministre les abundants importacions de pollastre ucraïnès que entren a França, que estan enfonsant el sector avícola francès, ja que es produeixen en condicions molt menys exigents i entren sense aranzels, cosa que les fa molt competitives. Fesneau va respondre dient que no faria res perquè no volia enviar senyals hostils a Ucraïna.