El bo social elèctric és un descompte que s’aplica a la factura de la llum, així com una eina d’àmbit europeu per afrontar la pobresa energètica. A Catalunya se’n beneficien més de 100.000 persones, però n’hi ha moltes que hi tenen dret i ho desconeixen o no saben com demanar-lo.

Per exemple, l’acord històric entre la Generalitat i Endesa va afavorir i alleujar més de 30.000 persones per condonar-los el deute elèctric. D’aquestes, només una petita part han sol·licitat el bo social elèctric, tot i que la gran majoria hi té dret.

És cert que a Catalunya les famílies amb dificultats per pagar la factura de la llum no han de patir perquè les companyies els tallin el subministrament perquè així ho ha aprovat el Parlament a la Llei 24/2015, però moltes veuen amb angoixa com creix el deute amb les empreses subministradores. Una circumstància en la qual no es trobarien si tinguessin el bo social elèctric.

És per aquest motiu que la Generalitat de Catalunya i, en concret, el Departament de Drets Socials (que inclou entre les seves funcions la d’impulsar i desplegar les polítiques necessàries per prevenir, atendre i promoure la inclusió social) impulsa una campanya informativa per donar a conèixer el bo social elèctric.

La campanya, amb el lema “Amb el bo social elèctric, la factura de la llum no t’hauria de fer por”, té l’objectiu d’informar sobre aquest descompte i alleujar la situació d’aquelles persones que hi tenen dret, però ho desconeixen o no saben com demanar-lo.

Aquesta actuació se suma a altres que impulsa la Generalitat, com l’esmentat acord per condonar el deute elèctric de les famílies vulnerables, la creació d’una oficina per a l’abordatge integral de la pobresa energètica o el Programa pilot d’intervenció social en habitatges públics, que demostren el compromís del Govern en la lluita contra l’exclusió social i, en concret, de les persones que pateixen situacions de pobresa energètica.