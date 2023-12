L'empresa gironina Iflex, especialitzada en impressió per a embalatge flexible, ha debutat aquest dijous en el BME Growth marcant el seu preu final de cotització a 2,3 euros, un 13,6% superior al preu de sortida. Amb la sortida a borsa, la companyia vol capitalitzar-se per a créixer en diversos mercats europeus.

L'empresa, que ha debutat aquest dijous en el BME Growth en la modalitat de cotització de "fixing" -que fixa preus dues vegades al dia després de sengles subhastes-, estava valorada inicialment en 12,2 milions d'euros, ja que partia d'un preu de 2,02 euros per títol. Amb la cotització de 2,3 euros la seva valoració se situa en 13,89 milions d'euros.

Iflex va facturar l'any passat 13,6 milions i enguany espera ingressar uns 14 milions, per l'impacte del nou impost al plàstic, ha precisat el seu conseller delegat, Pere Puig, després del tradicional toc de campana amb el qual s'ha obert l'etapa d'aquesta companyia en bossa, un acte que s'ha celebrat en la Borsa de Barcelona.

L'empresa ha sortit a borsa després d'haver tancat una ampliació de capital per 1,8 milions, uns recursos que el conseller delegat de Iflex, Pere Puig, ha assegurat que volen destinar a la seva expansió comercial i a I+D.

En concret, Iflex, que genera a l'estranger un 18% dels seus ingressos, vol ampliar la seva presència en el nord d'Europa, a França, Bèlgica i també a Països Baixos, ha detallat el directiu.

D'altra banda, la companyia vol reforçar les seves inversions en I+D per a liderar la transformació del sector de l'embalatge cap a materials més sostenibles.

Aquesta empresa va guanyar l'any passat uns 900.000 euros, ha detallat Pere Puig, que ha assegurat que enguany els beneficis seran menors pel cost de la sortida a bossa.

BME Growth ha emès un comunicat de benvinguda a Iflex, desena companyia que debuta enguany en el mercat.

El director gerent de BME Growth, Jesús González, ha desitjat sort en el toc de campana de la companyia i ha ressaltat les qualitats d'aquest mercat, mentre que el president de la Borsa de Barcelona, Eduardo Ansaldo, ha recalcat que el mercat que presideix té obertes les seves portes a les empreses. "Som aquí, prop de tots i oberts al futur, decidits a continuar sent actors protagonistes del dinamisme de l'economia i del teixit empresarial català".

Amb seu a Ullà, aquesta companyia es dedica a la impressió per a embalatges flexibles -les impressions es fan en plàstic, alumini i paper- usats en sectors com l'alimentari, el farmacèutic o el cosmètic, entre altres, i per a això empra la tècnica del gravat al buit.

La firma treballa per a empreses com la càrnia Incarlopsa, proveïdor de Mercadona.

Amb la sortida a bossa, seguirà controlada per la família Puig, que suma entorn d'un 80% del capital, però un 15% estarà en mans d'un grup d'uns 270 nous inversors, que principalment han arribat a la companyia canalitzats a través de Sego Venture, filial de la plataforma de finançament participatiu Sego Finance.

En el capital també hi ha els fundadors de AB-Biotics, els gironins Miquel Àngel Bonachera i Sergi Audivert, que controlen entorn d'un 4%.

D'altra banda, Puig ha explicat durant l'acte de sortida a bossa que la companyia es proposa créixer de manera orgànica, però que tampoc tanca la porta a operacions inorgàniques si sorgeix alguna oportunitat.

En aquests primers compassos de la sessió, els inversors han intercanviat 13.744 accions d'aquesta companyia per un import de 33.260 euros.

Aquest primer preu implica una capitalització borsària de 14,62 milions en la seva estrena borsària en aquesta jornada, en la qual repartirà un dividend de 0,037 euros.

A més, està previst que Iflex aboni un nou dividend al febrer de 2024, tal com es va aprovar en la Junta d'Accionistes per a l'aprovació dels comptes anuals.