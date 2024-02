La gironina Fundcraft, una de les empreses presents en el panel organitzat per CaixaBank DayOne en el marc del 4YFN, ha participat en una taula rodona sobre emprenedoria a la fira sota el nom "Reptes i oportunitats d'emprendre fora dels grans hubs tecnològics". "A Girona hi ha molt talent", ha assegurat Víctor Martín, cofundador de la companyia.

Fundcraft, fintech amb seu a Girona i Luxembourg, proporciona infraestructura digital a capital privat, capital risc i fons de fons, centralitzant totes les operacions i transaccions administratives dels fons i dels accionistes. A més, és Gestora de Fons d'Inversió Alternativa autoritzada per l'AIFMD a Europa i supervisada per la CSSF, i ofereix també AIFM de tercers i operacions d'administració central. A través de la seva plataforma, els gestors d'actius incorporen més transparència i control de les seves operacions amb fons, en un entorn digital col·laboratiu.

Víctor Martín, ha comentat que "la idea de crear aquesta fintech va ser el més fàcil, junt amb el seu soci ubicat a Luxemburg, doncs es tracta d'una indústria que havia funcionat durant més de 20 anys, i que ara s'han hagut d'adaptar a les noves legislacions. Martin destaca que "a Girona hi ha molt talent, i que tenint en compte que el networking pot convertir-se en un full job, es concentra només en les activitats que es desenvolupen al Parc científic i tecnològic de Girona".

Donar suport a les starups

4YFN és l'esdeveniment organitzat en el marc del MWC amb l'objectiu de donar suport a les starups, inversors i empreses perquè connectin i creïn noves oportunitats de negoci. CaixaBank a través de DayOne, divisió especialitzada en empreses tecnològiques i innovadores, participa un any més d'aquest esdeveniment amb l'objectiu de potenciar i impulsar el sector inversor i emprenedor a través d'un seguit de col·loquis i xerrades on hi participen diverses empreses d'arreu del territori.