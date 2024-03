Josep Buixeda, general manager de Hamelin Brands, és l’entrevistat de l’episodi número 29 del podcast Girona Valley, impulsat per Diari de Girona i l’agència de comunicació digital La Factoria per a promoure les idees, la innovació, el talent i l’empresa a les comarques gironines. Durant la conversa amb Eduard Batlle, Buixeda avança el bon moment de l’empresa, amb seu Flaçà, i els plans d’expansió a nord i sud-america. La família Hamelin va adquirir Enri a l’any 1992 per expandir la seva marca a Europa, que va ser creada a la ciutat francesa de Caen (Calvados) fa més de 160 anys. Hamelin engloba marques com Enri i Oxford i, des de fa poc, Pelican.

Buixeda fa tres anys que dirigeix l’empresa a Flaçà i afronta el repte de continuar creixent més enllà del mercat europeu des de Girona. El directiu de Hamelin Brands analitza la progressió de la companyia de Flaçà, que és el referent del grup per l’expansió a altres països i la innovació en nous productes més enllà dels relacionats amb l’escriptura.

«Des de la seu del grup ens van donar la potestat de liderar l’expansió. I vam iniciar les exportacions a Mèxic, aquest any vam començar les exportacions i la fabricació local al Brasil, també a tot Centreamèrica i reactivar el negoci dels Estats Units. En tres anys hem fet una revolta i des de Girona removem una mica Amèrica per dir-ho així».

Buixeda considera que la seu de Flaçà és un model a seguir al llarg dels anys perquè, amb la mirada al passat, valora «que en totes les situacions s’ha sabut refer. I des de l’adquisició el 1992 va ser un model a seguir i tots els professionals que han anat passant o encara hi són avui van aconseguir estabilitzar un negoci que en principi era molt madur i amb molta competència. I aportar valor». I en relació en l’actualitat, raona amb optimisme les claus de la progressió tan espectacular. «Som productius, tenim un equip compromès amb la companyia, la qualitat del producte és alta, el servei al client i al servei a les nostres plantes del grup també és positiu».

54 milions de facturació

Per a Buixeda, aquests bons resultats, ha donat seguretat a la seu de Flaçà i permès passar de 30 milions d’euros, de fa pocs anys, als 54 milions en el tancament del 2023. «Hem fet un salt molt important gràcies a la integració de noves línies, més l’expansió internacional, més l’expansió de gamma de productes i per això la companyia apostant per nosaltres», sosté.

En temps de digitalització, Hamelin és una empresa que posa en valor l’escriptura i amb molt èxit. «Jo venia del món carni i alguns em deien ‘tu que sempre has estat al sector carni ara te’n vas al món de les llibretes, però si això s’ha acabat’». Buixeda entén el canvi de paradigma per l’ús de les noves tecnologies a la societat, especialment a l’empresa «la seva entrada ha estat disruptiva per la gestió i l’eliminació del paper», però tot això valora la tradició del paper i l’escriptura. «En l’educació, el paper és clau. Per l’escriptura, per la cal·ligrafia, per l’aprenentatge, per la memorització, per la creativitat, pel dibuix... El món digital és una bona combinació i per això convivim».

Ara que està tan de moda l’esport a Girona, Buixeda també lidera un projecte com a president del Girona Escola de Futbol Sala. «La meva passió del futbol de sala ja ve de petit i des de fa dos anys estem intentant seguir l’empremta de grans clubs de Girona com el futbol, el bàsquet i l’hoquei.»