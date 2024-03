El Departament de Territori ha comprat un paquet de 395 habitatges a través del dret de tanteig al BBVA per un import de 17,7 milions d’euros amb l’objectiu d’ampliar el parc públic de lloguer social, format per 18.281 habitatges. A les comarques gironines, el Govern ha adquirit 24 habitatges. En concret, 7 a Girona, 5 a Salt, 4 a Banyoles, 3 a la Bisbal d’Empordà, 2 a Blanes, 2 a Sant Feliu de Guíxols i 1 a Palafrugell.

Aquests pisos estaven administrats des del 2021 per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), a través d’un conveni de cessió amb l’entitat financera amb l’objectiu de mantenir les famílies vulnerables que hi vivien i adjudicar els pisos que no tenien inquilins a les persones provinents de les meses d’emergència. Ara, amb aquesta adquisició, els pisos passen a ser propietat de l’AHC de forma permanent.

En aquest cas, els habitatges adquirits al BBVA s’han comprat a un preu unitari pactat de 45.000 euros per pis, fet que ha suposat un estalvi del 42% respecte a la mitjana de les adquisicions efectuades per tanteig l’any 2023, que ha estat d’uns 77.390 euros.

La compra d’habitatges per tanteig és una de les fórmules que per «ampliar el parc d’habitatge públic de manera ràpida i efectiva i, en molts casos, mantenir les famílies que hi viuen i que en moltes ocasions disposen de pocs recursos», asseguren des del Govern. «D’aquesta manera, s’assoleix un doble objectiu: ampliar el parc i fer front a l’emergència habitacional», afegeixen.