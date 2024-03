Les empreses catalanes han captat 52,6 milions d’euros de la primera convocatòria de subvencions del PERTE (projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica) d’economia circular, els fons de la Comissió Europea destinats a projectes centrats en la transició cap a un model econòmic més sostenible. Es tracta del 32% del total dels fons assignats per l’Estat espanyol (165 milions d’euros), segons càlculs del Govern, a través d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa-, a partir de la resolució definitiva d’aquest programa d’ajuts. Catalunya lidera la captació d’aquests fons a l’Estat per davant del País Basc (13%) i Andalusia (13%).

En concret, 28 empreses catalanes han accedit als fons del PERTE d’economia circular (el 24% de l’Estat). Des del punt de vista territorial, els projectes es reparteixen en un 36% a la vegueria de Barcelona, un 29% a la de Girona i un 7% a les vegueries del Penedès, Catalunya Central, Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Lleida, respectivament. En total, les empreses catalanes beneficiàries pertanyen a 14 comarques diferents. Pel que fa a l’àmbit sectorial, dos terços de les empreses (66%) es dediquen a la indústria manufacturera. Per tipologia de projectes, es tracta principalment d’iniciatives per a la reducció de l’ús de matèries primeres i per a la gestió dels residus.