Els autònoms comencen el 2024 amb les pitjors notícies perquè hauran de pagar més diners de la quota mensual a la Seguretat Social. El seu sistema de cotització ha canviat aquest any i ho tornarà a fer el 2025, encara que aquell any abaixaran les cotitzacions segons va anunciar el Govern.

El preu que hauran de pagar cada mes dependrà dels rendiments nets que, segons aquests, s'ajustaran a una forquilla que va des dels 225 als 530 euros. L'Executiu va aprovar el 2022 un nou sistema de cotització, acordat amb les principals organitzacions d'autònoms, que es va posar en marxa el 2023 i servirà de transició fins al 2032, quan se'n crearà un de nou.

En aquests nou anys, les cotitzacions canviaran moltíssim i augmentaran o disminuiran cada any. Els autònoms estan molestos per totes aquestes modificacions que, per exemple, el 2025 el faran pagar menys que el 2024, però més que el 2023. A més, a partir del 2026 el futur és incert, ja que el Govern haurà de pactar amb les associacions les coves quotes de cara a aquests anys.

Com han de pagar els autònoms?

Tots els treballadors per compte propi tenen 15 trams de quotes que variaran segons els seus rendiments nets mensuals i es basaran en els seus ingressos reals. Aquest és un dels grans problemes, perquè les persones que els han de pagar tenen més traves que abans de la reforma, i moltes al·leguen que han vist augmentada aquesta despesa. Les cotitzacions el 2023 han oscil·lat entre els 230 euros fins als 500 euros i que el 2024 ho faran des dels 225 als 530 euros. El 2025, les quotes aniran des dels 200 als 590 euros mensuals.

Els autònoms poden canviar de tram cada dos mesos fins a estar en sis en un any. Així s'adapta la cotització a les previsions d'ingressos a cada època de l'any i de la seva activitat professional. Per calcular els rendiments nets es deduiran totes les despeses produïdes a l'exercici de l'activitat. A més, s'aplicarà una deducció addicional per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). Aquest resultat serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

Quins autònoms han de fer la Declaració de la Renda?

A partir del 2024, totes les persones que hagin estat donades d'alta al Règim d'Autònoms de la Seguretat Social durant el 2023 hauran de presentar obligatòriament la Declaració de la Renda.

Així es regularitzaran les cotitzacions, retornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l'indicat per les previsions durant l'any.

Fins a l'any passat només calia si l'autònom havia obtingut més de 1.000 euros de rendiments nets al negoci. Des d'ara, un de cada dos autònoms tindrà una quota més baixa que l'actual, mentre que la resta sí que patiran variacions a l'alta o a la baixa de les cotitzacions mensuals.