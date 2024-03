Noel presenta DeliPro, la seva nova gamma de xarcuteria superproteica

Noel entra al mercat dels aliments superproteics amb la presentació a la fira Alimentaria de DeliPro. Es tracta d'una nova gamma de xarcuteria en llesques formada per dues referències, pernil i gall dindi cuits, que es caracteritzen pel seu alt percentatge carni, un 97%, i els 29 g de proteïna que conté cada envàs de 130 g.

"Les proteïnes són un dels principals nutrients que obtenim a través de l'alimentació, per la qual cosa una correcta incorporació d'aquestes a la nostra dieta resulta essencial", afirma Maria Sánchez, directora corporativa de màrqueting de Noel. "Amb DeliPro fem un pas endavant per facilitar i optimitzar la seva ingesta en els àpats, a través de productes de xarcuteria d'alta qualitat que, comparant-los amb els seus homòlegs convencionals, ofereixen un aportació extra de proteïnes", afegeix Sánchez.

Dins de l'aposta que el grup està fent per la proteïna, en aquesta edició d'Alimentaria presenta també un nou llançament per al mercat internacional: els Protein Snack Pack. Es tracta d'una gamma formada per productes que combinen diferents ingredients rics en macronutrients essencials, que contribueixen a una dieta sana i equilibrada: proteïnes, hidrats de carboni i greixos cardiosaludables. Llom curat, figues seques i nous; llom curat, panses i ametlles; i pernil serrà, orellons i anacards; són les tres referències que componen la gamma Protein Snack Pack, que es presenta en formats de 90g, amb un percentatge de 20g de proteïna per envàs.

D'altra banda, en els últims anys, Noel està avançant en la seva estratègia de diversificació cap a altres categories d'aliments més enllà de la carn. Una d'elles és la de productes elaborats a base de proteïna vegetal. Així, una de les principals innovacions que presenta en aquesta edició d'Alimentaria, és la incorporació al catàleg de la seva marca Verday, d'una nova referència de salmó fumat plant-based produïda íntegrament a Espanya. A part del salmó fumat, també s'han desenvolupat tres noves hamburgueses veganes.