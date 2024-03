El Pla de l’Estany, la comarca on més creix el preu del lloguer

El preu de l’habitatge de lloguer es va enfilar a totes les comarques de Girona durant el 2023. El Pla de l’Estany va ser la demarcació gironina que va tancar l’any amb un major augment interanual. Llogar un pis va costar l’any passat de mitjana 675,02 euros a la comarca, un 12,9% més que l’any 2022, segons dades a partir de les fiances de lloguer de l’Incasòl.

La Garrotxa, amb un preu mitjà de 542,05 euros, va ser la segona comarca de Girona on més es van encarir els lloguers, un 9,3%. Al Gironès, arrendar un pis es va situar en 730,16 euros, un 8,7% més que al 2022.

Les altres comarques de la demarcació no van ser excepció. A l’Alt Empordà el preu del lloguer es va situar l’any 2023 en 587,94 euros, un 7,7 més que un any abans; a la Cerdanya va créixer un 7,5%, amb un preu mitjà de 664,63 euros. Per la seva banda, la Selva va registrar un preu de 592,75 euros per arrendar un pis i el creixement va estar per sota de la majoria de les comarques gironines, amb una pujada del 6,7%.

La llista la tanquen el Baix Empordà, on arrendar un habitatge es va encarir un 5,8%, amb un preu de 670,69 euros; mentre que el Ripollès va registrar tant el preu com l’increment més baix, 470,58 euros i una pujada del 3,6%.

Catalunya va tancar el 2023 amb un preu del lloguer de 835,22 euros després que al quart trimestre confirmés la tendència a l’alça detectada al llarg de l’any, amb 854,12 euros. Així, el lloguer més alt va correspondre al conjunt de les comarques de Barcelona, amb 917,16 euros; seguit de les de Girona (641,05 euros), de les de Tarragona (573,38 euros) i de les de Lleida (482,66 euros).

Si només es té en compte el quart trimestre, a la demarcació de Barcelona el lloguer es va situar en els 942,89 euros; a la de Girona en els 644,87 euros), a la de Tarragona en els 586,87 euros) i a la de Lleida (488,88 euros).

Per comarques, el Barcelonès es manté com l’única que supera els 1.000 euros en el lloguer mensual, amb 1.066,40 euros al llarg del 2023 (1.102,57 euros al quart trimestre), mentre que altres amb un import també elevat són el Garraf, amb 900,04 euros (897,15 euros al quart trimestre), el Baix Llobregat de 891,96 euros (931,41 euros al quart trimestre) o el Maresme, amb 833,45 euros (851,79 euros al quart trimestre).

Per la seva banda, al Vallès Occidental el lloguer es va situar en els 810,11 euros de mitjana el 2023 (832,82 euros al quart trimestre) i en el Vallès Oriental 744,61 euros (776,86 euros al quart trimestre).

A la capital catalana, el preu de l’habitatge de lloguer va seguir pujant en els tres últims mesos del 2023 però ho va fer amb menys intensitat que en trimestres anteriors. Així, a Barcelona el preu es va situar en els 1.178,05 euros, és a dir, uns set euros més que el trimestre anterior, i marquen un nou màxim històric. Si es té en compte la mitjana de tot l’any, el preu del lloguer a Barcelona es va situar en els 1.136,40 euros.

Topalls al lloguer

El butlletí oficial de l’Estat (BOE) publica aquest divendres els índexs per limitar el preu dels lloguers, una mesura inclosa en la llei d’habitatge que, per ara, només pretén posar en marxa la Generalitat a 140 municipis, entre ells 16 gironins i Barcelona. En aquestes zones hi viu el 80,6% de la població de Catalunya, ja que hi inclou la majoria dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i les capitals de província o de comarca, on viuen 6,2 milions de persones.