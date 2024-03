PICVISA: IA per obrir les portes a l’economia circular

Per arribar a una economia circular i minimitzar l’explotació de recursos verges i la contaminació per rebutjos, ha d’avançar la industrialització de la recuperació i reutilització de materials en el cicle productiu. "Intentem que el màxim de materials tinguin una segona vida", afirma el director general de PICVISA, Joan Manel Casamitjana. Premi Indústria 4.0, aquesta empresa amb seu a Calaf (Anoia, Barcelona) dissenya i fabrica equips de separació òptica mitjançant l’ús de la intel·ligència i visió artificial, per a la classificació i la recuperació de residus, principalment en els sectors del vidre, els envasos de plàstic i els tèxtils.

A fi de recuperar els materials més difícils de detectar a les plantes de tractament, la companyia ha instal·lat un equip d’R+D al centre d’innovació DFactory, en el Consorci de la Zona Franca. En el denominat projecte PICVISA 4.0, desenvolupa tres línies d’actuació. D’una banda, treballa en la classificació dels nous materials que es troben en envasos i residus sòlids urbans, de manera que la IA pugui detectar-los a l’instant. Els enginyers ensenyen la màquina a reconèixer fins al més petit fragment d’un residu. Es pot arribar a determinar a quin producte, i fins i tot a quina marca, pertany un material. "En aquest projecte, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Residus, apostem per una visualització contínua i automàtica", explica Casamitjana.

Una segona línia de treball se centra a recuperar materials en els quals el cost de rescatar és encara superior a l’estalvi del reaprofitament. I, finalment, la tercera pota es dedica a millorar la recuperació de productes tèxtils, cosa que suposa un gran repte, ja que "la majoria acaben cremats o enterrats a l’abocador". És així com, l’any passat, l’empresa va presentar un robot equipat amb un nou sistema d’IA que, combinat amb la visió artificial, separa i classifica aquests productes de la resta de residus a les plantes de reciclatge.

Creixement a la vista

PICVISA, que proveeix de les seves solucions a més de 16 països, ha fet un salt endavant per ampliar el seu mercat amb la recent entrada de la danesa Eldan Recycling com a soci industrial, que ha pres una participació del 20% del seu accionariat. La companyia catalana preveu beneficiar-se de la seva força comercial, present a més de 100 països, i entrar a noves vetes de mercat, com la recuperació de metalls.

Amb 40 empleats i derivant la fabricació a la seva matriu, el grup a Calaf, l’empresa ha triplicat la facturació fins als 10 milions d’euros en l’últim període. L’arribada fins aquest punt no ha sigut fàcil. PICVISA acaba de complir 20 anys d’història, en els quals "els 10 primers van ser molt durs i en els cinc últims ja s’ha anat traient profit de tot el treball portat a terme", revela Casamitjana, que considera el Premi a la Indústria +4.0 "el reconeixement a aquesta trajectòria ben orientada i planificada".