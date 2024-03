«Amb les eleccions, els empresaris ens quedem sense interlocutors durant mesos»

«Malgrat que el dret a convocar eleccions, únicament pertany al President de la Generalitat, la sensació de l’empresariat és que els problemes queden aparcats i sense interlocutor durant molts mesos. Aquest fet, en un moment tan complicat, provoca un sentiment d’indefensió». Ho assegura la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)en un comunicat, en el qualrecorden que «la sequera continua malgrat estiguem en campanya electoral» i que «necessitem que els partits es comprometin a prendre les decisions que afecten als ciutadans amb més responsabilitat».

En l’última junta, la patronal de les comarques gironines, sol·licitava públicament una reunió al President de la Generalitat per trobar solucions conjuntes per al sector empresarial i turístic per afrontar la sequera. "A Catalunya tenim sequera, però no manca d’aigua. I solucions n’hi ha", assgurava un empresari en una frase que la patronal fa seva. No osbtant això, lamenten que "sense cap resposta per part del govern ni de l’oposició, l’escenari s’ha capgirat i ens trobem immersos en un nou procés electoral".

Debat electoral

La patronal gironina, que les útimes eleccions espanyoles va organitzar un debat, preveu tornar a convocar els candidats «per debatre idees, però també demanar compromisos i fer-ne seguiment».

Mentrestant, la FOEG assegura que continua treballant per fomentar l’estalvi d’aigua entre els empresesaris. En els darrers dies ha organitzat dues sessions; una primera en col·laboració amb l’ambaixada dels Països Baixos per presentar solucions assequibles i sostenibles, i una segona, en col·laboració amb la direcció general de turisme, per resoldre dubtes i oferir ajuda en els tràmits de les subvencions que s’ofereixen per obres de millora de sostenibilitat hídrica al sector turístic, i de les que finalitza la preinscripció el pròxim 27 de març.

Solucions empresarials per la sequera

En la primera jornada va intervenir Joan Ibáñez, CEO d’AguaSigma, empresa gironina líder mundial en solucions de reciclatge per a grans empreses. Els seus sistemes ja han rebut la validació, a Califòrnia, perquè l’aigua reciclada passi a ser aigua de boca.

Per part de l’ambaixada neerlandesa es van presentar tres solucions a petita escala, aplicables per les pimes gironines i de fàcil amortització.

També es va presentar un sistema de l’empresa Solaq, que ha dissenyat un sistema, que a través de plaques solars i un líquid higroscòpic, s’aconsegueixen entre 2-5 m3/dia d’aigua, només amb la condensació de l’aire i amb molt poca inversió.

També es van presentar les «minidessalinitzadores» de l’empresa Elemental Water Makers, que són de baix consum i s’ofereixen a partir de 40.000 €, i permeten obtenir aigua per abastar un hotel de dins 100 persones a 1,25 €/m3.

Finalment, Hidraloop,va presentar les seves petites solucions per a reutilitzar aigua, amb estalvis de consum d’entre el 25 i el 45%