ONG ecologistes acusen Brussel·les d'escoltar només els que volen debilitar la PAC

Un grup d'organitzacions ecologistes europees ha acusat Brussel·les en una carta adreçada a la seva presidenta, Ursula von der Leyen, d'escoltar només els agricultors que volen afeblir la Política Agrícola Comuna (PAC) i ignorar aquells que volen avançar cap a una agricultura sostenible. La vigília d'una nova protesta a Brussel·les del sector agrari europeu, l'European Environmental Bureau (EEB) ha lamentat les propostes plantejades en els últims mesos per la Comissió Europea per intentar calmar el camp, les últimes presentades el 15 de març passat.

"Molts agricultors s'han oposat als atacs a les polítiques verdes, però les seves veus no se senten. En canvi, la Comissió Europea ha derogat lleis, com la llei de reducció de pesticides, i ha fet retrocedir mesures de la PAC", denuncien . Per als signants de la carta, "atès que el 80% dels pagaments de la PAC només va a un 20% de les explotacions agrícoles, és fàcil veure qui es beneficia més d'una flexibilització dels requisits".

Carta signada per 16 organitzacions

La carta, signada per 16 organitzacions, denuncia que les noves iniciatives de Brussel·les hagin estat presentades "sense una avaluació d'impacte i només amb consultes a porta tancada amb quatre organitzacions agrícoles, i que aparentment només s'hagin sentit les demandes de dues".

Per a les organitzacions, la proposta d'eliminar en certs casos les condicions mediambientals bàsiques de la Política Agrícola Comuna (PAC) és “antidemocràtica” i “alimenta encara més la falsa narrativa que Europa ha d'escollir entre protegir l'agricultura de la UE i el medi ambient ". La carta demana a Von der Leyen que retiri la proposta legislativa sobre la PAC i "que respecti la legislació de la Unió i les directrius per legislar millor".