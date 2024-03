«El biogàs és una oportunitat pel sector ramader i pel país»

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat una línia d’ajuts de 46 milions d’euros per implementar plantes de biogàs a les explotacions agràries petites i mitjanes prioritàriament. L’objectiu és valoritzar les dejeccions ramaderes i els residus orgànics per obtenir biogàs i aprofitar-lo per a la generació de calor, d’electricitat o de biometà, i biofertilitzants.

Aquesta és és la primera convocatòria en el marc de l’Estratègia catalana del biogàs de Catalunya 2024-2030, que preveu arribar als 80 milions d’euros durant els pròxims 5 anys. El Govern estima que amb les següents convocatòries es podran arribar a crear 80 noves instal·lacions i arribar a les 150 l’any 2030 amb la finalitat de valoritzar les dejeccions ramaderes, generar energia i reduir aproximadament l’emissió de 350.000 tones de CO₂

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, va explicar que amb l’impuls del biogàs com energia verda «convertim el tractament de les dejeccions ramaderes en una oportunitat per generar energia verda i en un producte de valor afegit com els fertilitzants».

«El biogàs és una oportunitat pel sector, i pel país, ja que ens trobem en un moment de transició que hem de saber aprofitar. Des del Departament d’Acció Climàtica acompanyarem el sector primari amb aquest projecte que ens permet reconnectar amb el territori, apostar per iniciatives locals i posar en valor les economies circulars», va afegir la directora durant la visita que ha fet aquest matí a les instal·lacions de Mas Bes a Salitja (Vilobí d’Onyar).

Actualment, hi ha 72 plantes en funcionament a Catalunya, entre abocadors, tractaments de fangs de depuradora, residus orgànics municipals i industrials, codigestió i dejeccions ramaderes. Amb les 80 noves instal·lacions que es preveuen implementar amb les convocatòries d’ajuts, es preveu multiplicar per 3,5 l’actual producció de biogàs.

«Amb l’Estratègia catalana del biogàs convertirem Catalunya en un punt estratègic de la generació de biogàs», va concloure Elisenda Guillaumes.