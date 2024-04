La blanenca Marina Costa Brava és guardonada al Barcelona Beer Challenge

La companyia cervesera blanenca Marina Costa Brava ha estat reconeguda amb el Premi de Plata al Barcelona Beer Challenge. Aquest és el cinquè guardó que rep la firma en aquesta competició i, amb l’acumulat en edicions anteriors, també ha rebut el Premi Platí del certamen per la seva trajectòria.

«La participació en aquesta competició emblemàtica ha estat una experiència enriquidora per a nosaltres, i és amb gran alegria que compartim aquesta notícia amb els nostres seguidors i amants de la cervesa», expliquen des de la firma gironina de cervesa artesanal sobre el reconeixement rebut.

Cervesa Marina (Brewers Brothers SL) va ser creada pels germans Josep i Kevin Andreu l’any 2010. La fàbrica de la companyia està situada a Blanes i dins del seu catàleg de productes disposa de 10 referències fixes de cerveses. A més, també compten amb cerveses d’edicions especials sumades a les col·laboracions amb altres cervesers, nacionals i internacionals.

A més dels seus reconeixements en el marc del Barcelona Beer Festival, les cerveses de la companyia blanenca han rebut diverses medalles tant en concursos nacionals com el Campionat Nacional de Cerveses, com també a certàmens internacionals com el Concurs International de Lió, juntament amb altres reconeixements i segells de qualitat gastronòmica.