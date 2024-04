«Captar talent és interessant però és molt important intentar generar-lo»

Al voltant d’un centener de persones es van congregar dijous a l’auditori de La Farinera Teixidor per assistir a una jornada -organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i Girona Hub, sota el títol «Girona, talent i oportunitats de futur»- que va tenir la captació i la retenció de talent com a principal fil conductor.

«És molt interessant captar talent, però és molt important intentar generar-lo, tens més possibilitats que es quedin aquí», va exposar Marc Portella, responsable d’Estratègia de l’Àmbit societat i educació de l’FCR. Portella, va ser un dels protagonistes de l’acte central de la jornada, una taula rodona que també va comptar amb la participació de Joseta Roca, ajudant de direcció d’IQUA Robotics; Jaume Sanabras, president de la Fundació Girona Est i fundador de Marlex; i Abel Paulet, vicepresident del Patronat de la Politècnica de la Universitat de Girona i conseller de 3A Pack.

Intervenció de Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats / Marc Martí

Abel Paulet va parlar sobre la necessitat de trobar referents en els diferents àmbits professionals per apropar-los als joves, un procés que considera important per a generar talent a la demarcació.

Durant la taula, també es va debatre sobre les conseqüències professionals que comporta tenir una gran ciutat com Barcelona a poca distància. «Barcelona no és un competidor en talent. Ho podria ser si no fóssim creatius. Barcelona és un complement, perquè per si sola atrau talent i això ajuda que la gent descobreixi Girona», va assegurar Jaume Sanabras.

En aquesta línia, Joseta Roca va afirmar que «Barcelona és un valor per Girona», tanmateix, va explicar que en un món globalitzat les empreses tecnològiques veuen com la captació de talent arriba també des de l’estranger. «Competim amb el món», va afirmar.

