La Seguretat Social informa sobre el tràmit que has de fer si tens menors de 26 anys vivint amb tu

Si tens fills menors de 26 anys i tenen períodes d'inactivitat laboral has d'estar al cas, ja que poden tenir problemes amb la sanitat pública gratuïta. Això succeirà sempre que, convisquin amb tu i tu te'n facis càrrec d'ells; o sigui, que no s'hagin independitzat. Aquest és el tràmit que has de fer si no vols que tinguin problemes a l'hora d'accedir al seu CAP o hospital públic.

La normativa espanyola deixa clar que tots els ciutadans residents a Espanya han d'estar coberts per la Seguretat Social en l'àmbit sanitari. El problema apareix quan hi ha menors de 26 anys que no treballen o no estan donats d'alta en algun règim contributiu.

Beneficiaris o pèrdua de drets

Quan tenim fills, consten com a beneficiaris nostres en matèria de Seguretat Social. En el moment que ells, comencen a treballar, deixen de ser beneficiaris teus, passant a ser persones independents. Si pel que sigui, el teu fill és menor de 26 anys i té treballs intermitents, quan no treballi ni tingui cap prestació, s'haurà d'incloure de nou com a beneficiari teu, per tal de rebre el dret a l'assistència sanitària.

Per tal de mantenir-te com a beneficiari dels teus pares has d'estar vivint amb algun d'ells i a càrrec d'ells; o sigui, que no treballis.

Què passa amb els 26 anys

En cap cas pots perdre el dret de l'assistència sanitària gratuïta sent menor de 26 anys. El que passarà en complir 27 serà que ja no se't tindrà en compte dins la unitat familiar dels teus pares. I si treballes abans, se't retirarà el dret de beneficiari i passaràs a ser un ciutadà independent en l'àmbit de la sanitat.

Com sol·licito que torni a ser beneficiari meu

Si tens menors de 26 a casa i ja no treballen has d'entrar dins la seu electrònica de la Seguretat Social amb les teves credencials digitals i, accedir a l'apartat "La teva Seguretat Social". A continuació busca la pestanya on apareix l'opció de "Tornar a incloure un beneficiari menor".

Si no et veus amb cor de fer-ho amb l'opció digital, també pots sol·licitar cita al CAISS (Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social) i que el personal funcionari et doni un cop de mà per portar a terme aquesta sol·licitud de canvi.

Per tal de saber si el teu fill consta com a beneficiari teu, només has d'entrar a la web "d'Assistència Sanitària Pública: comprovació del dret". Des d'allà podràs veure com està la situació i si has de fer alguna modificació o deixar-ho tal com està.