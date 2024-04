Ametller Origen creix un 22% durant el 2023 amb una facturació de 552 milions d’euros

Ametller Origen ha tancat el 2023 amb una facturació de 552 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 22% interanual. “Ha estat un molt bon any en què hem aconseguit mantenit el ritme de crixement tot i la inflació”, ha destacat aquest dimecres el conseller delegat del grup, Josep Ametller, durant la presentació de resultats feta a Barcelona.

El conseller delegat d'Ametller Origen, Josep Ametller, en una botiga del grup a Barcelona / Gemma Sánchez Bonel

El darrer any, la firma penedesenca ha obert onze botigues i n’ha reformat una dotzena, inversions que han dut a ampliar la plantilla fins els 3.800 treballadors. La companyia té ara 138 botigues amb previsió d’obrir-ne deu més enguany. També per a aquest 2024 -a l’estiu- es compromet a iniciar les obres del futur Agroparc a Gelida i Sant Llorenç d’Hortons per acabar la primera fase el 2026.