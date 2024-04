El Govern distribueix més de 207 milions entre les autonomies per a desenvolupament rural, agricultura i ramaderia

El Consell de Ministres ha autoritzat la distribució territorial entre les comunitats autònomes de vuit crèdits per un import total de 207,87 milions d'euros per finançar intervencions de desenvolupament rural contemplades en el Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comuna (PAC) i diferents actuacions en matèria de competitivitat i qualitat de la producció dels mercats, sanitat vegetal i animal i del Programa Comunitari de Suport a les Produccions Agràries (Posei) de Canàries.

En concret, el crèdit principal, que compta amb una dotació de 158,19 milions d'euros, està destinat a finançar intervencions del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) corresponents al primer any d'execució del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna (PAC) 2023-2027.

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha reiterat que aquests fons permetran "continuar donant suport a agricultors, ramaders i al medi rural". "És una mostra més de la implicació i el compromís dʻaquest Govern amb el medi rural i amb el sector primari", ha recalcat.

Criteri acordat amb les autonomies

Per a aquest període, el Govern aportarà a les autonomies el 30% del finançament nacional i, per fer aquest repartiment de fons, s'ha utilitzat el criteri de distribució acordat amb les comunitats autònomes el maig del 2023. D'aquesta manera, una vegada autoritzat per l'Executiu la distribució d'aquests fons, se sotmetrà a consideració de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, que se celebrarà divendres.

D'altra banda, el Consell de Ministres ha donat llum verda a la proposta de distribució territorial entre les comunitats autònomes de set crèdits per al finançament de diverses línies d'actuació, per un import total de 49,6 milions d'euros, que hauran de sotmetre's també a l'aprovació de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural d'aquesta setmana.