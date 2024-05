Vols descobrir a quina classe social pertanys segons els ingressos que tens?

Per viure en la nostra societat, realment necessitaríem cobrar almenys 3.000 euros al mes, aproximadament. Pagar una casa de lloguer o propietat, pagar les despeses de la casa (factures), l'alimentació, el vehicle i l'assegurança, els metges privats, l'oci, l'escola, la universitat, etc. La veritat és que despeses n'hi ha un munt, però el nivell de vida és tan alt i costós que sol ser difícil arribar a final de mes en molts casos. En aquest article descobriràs si segons el teu sou pertanys a una classe social o altre: la classe mitjana o baixa espanyola.

La inflació ha provocat que els preus dels productes pugin ràpidament, però els sous encara, tot i haver apujat el Salari Mínim Interprofessional, no s'han equiparat a aquests canvis.

Les classes socials

Avui en dia, es consideren com a classe social mitjana-baixa el 15,1% dels espanyols. I un 14,6% és determinada com a classe baixa, segons el baròmetre del CIS. En aquesta enquesta els ciutadans han de respondre en quina classe social consideren que es troben. Però, quina és la realitat?

La classe baixa a Espanya

L'OCDE (l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) estima les rendes que haurien de rebre els ciutadans de cada país, segons la situació econòmica d'aquest. A partir d'aquí, divideix els ciutadans en classes socials mitjanes, baixes o altes.

Ets de classe alta, mitjana o baixa? L'OCDE t'ho revela / freepik

El baròmetre de l'OCDE a Espanya determina que per tal que un ciutadà sigui catalogat dins la classe social baixa, hauria de cobrar menys del 75% de la renda mitjana del país. En aquest cas, parlaríem d'uns 1.430 euros mensuals en 12 pagues; el que equival a uns 17.162 euros anuals, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquestes dades no s'han de confondre amb la renda mitjana.

La renda mitjana, segons l'INE es calcula ordenant tots els imports de menor a major, escollint el valor que deixa una meitat d'aquests per sota i l'altra per sobre.

Si no vols pertànyer a la classe baixa espanyola has de cobrar més de 12.871,50 euros anuals (1.072,62 euros al mes en 12 pagues)

Quins ingressos hauria de tenir per entrar dins la classe mitjana-alta?

Segons l'OCDE, per pertànyer a la classe mitjana hauríem de cobrar entre el 75% i el 200% de la renda mitjana; i per pertànyer a la classe alta, hauríem d'estar per sobre del 200%. Si a aquests imports se'ls hi aplica la renda mitjana de 17.162 euros, obtindrem la quantitat que hauríem de guanyar per pertànyer a aquestes classes.

Així doncs, hauríem de cobrar entre uns 12.871,50 euros i uns 34.324 euros l'any, per considerar-nos dins la classe mitjana. I en el cas de la classe alta, hauríem d'obtenir ingressos superiors als 34.324 euros anuals.