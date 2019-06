Un concurs de trencadís premia els instituts de Vilablareix i Celrà i l'Escola d'Art d'Olot

L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot i els instituts de Vilablareix i Celrà han guanyat el 3r concurs Materalia de trencadís, la tècnica de construcció usada per Antoni Gaudí. El centre d'Olot, que s'ha inspirat en la tramuntana, s'ha endut el premi Guanyador; el de Vilablareix –en les quatre estacions–, el de Creativitat; i el de Celrà –en un globus aerostàtic–, el de la Tècnica.

En aquesta edició, vuit instituts han participat en el certamen, en el qual s'han implicat 200 joves que han hagut de revestir una columna de formigó de 2x1 metres i de dues tones de pes amb la tècnica creativa del trencadís. L'entrega de guardons es va fer divendres a Canet de la Tallada.

Durant el lliurament, que es va celebrar a les instal·lacions de l'empresa Materalia, els alumnes van defensar la seva obra davant del jurat i un centenar d'assistents, entre els quals hi havia el director dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a Girona, Josep Polanco; el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà i responsable d'educació, Jaume Fontdevila, i el tinent d'alcalde de la Tallada d'Empordà, Toni F. Sandoval.



Aprendre a treballar en equip

El gerent de Materalia, Albert Ferrer, va explicar que el projecte busca «donar una eina als professors per desenvolupar habilitats dels alumnes com són el treball en equip, l'organització de la feina, la creativitat i aprendre a superar les dificultats amb les quals es troben». El jurat estava format per l'artista Anna Agustí Hontangas, l'arquitecte tècnic Gaietà Bigarós, l'escultor Enric Pladevall i els escultors i tematitzadors Carla Bossi i Francesc Fusté.

Tots ells van lliurar el premi a la Creativitat, que ha valorat l'originalitat de la idea, la interpretació del trencadís, el disseny i la composició artística; el premi a la Tècnica, que ha tingut en compte la pulcritud dels acabats, els detalls, la neteja, la precisió i el grau de dificultat; i el del Guanyador, que ha avaluat l'obra en el seu conjunt, tant pel que fa al component artístic com a l'execució.