El conseller d’Educació, Josep González Cambray, ha comunicat aquest dimarts l’obertura del període de consulta prèvia a la ciutadania, i singularment a la comunitat educativa, del decret que permetrà desenvolupar el títol segon de la llei d’educació catalana i que té per objectiu impulsar l’ús del català a les aules i dotar de més seguretat jurídica els centres en el desplegament dels seus projectes lingüístics. És a dir, que permetrà, segons els impulsors, esquivar la sentència del TSJC sobre l’obligatorietat de facilitar el 25% de les matèries en castellà.

A tres dies perquè s’acabi el termini que va donar el TSJC perquè la Generalitat acomodi la sentència sobre l’obligatorietat de facilitar un 25% de l’ensenyament en castellà, la resposta que donarà el Govern, per tant, serà que s’està treballant en nou marc normatiu per tant, no exigirà que es compleixi aquest 25%. «Les escoles no han de modificar els projectes educatius», va asseverar el conseller.

«¿Amb el decret hi haurà escoles que facin menys del 25% en castellà?», se li va preguntar al conseller. «Nosaltres valorem els aprenentatges, no els percentatges», va respondre abans de sancionar que l’ús del català s’incrementarà gràcies a aquesta nova normativa i la campanya d’impuls de la llengua que ha iniciat el Govern.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, González va recordar que l’enquesta feta pública dilluns pel Síndic de Greuges, i que situava l’ús de la llengua pròpia de Catalunya en un 60% tant en cinquè de primària, com en quart d’ESO (últim any de l’ensenyament obligatori), quan es tracta de la llengua vehicular (segons la llei), reflecteixen que «existeix un problema i que cal reconèixer-lo per posar-hi remei».

Fugint potser de les fortes crítiques rebudes, per part dels sindicats educatius, quant a la unilateralitat a la presa de decisions per part del departament, González ha detallat que aquest «nou marc normatiu tindrà en compte el consell lingüístic assessor, les metodologies d’aprenentatge a les aules i la realitat sociolingüística en cada un dels 5.300 centres educatius».

El conseller va explicar que l’Executiu s’afegirà demà a la protesta convocada pel sector educatiu contra «la ingerència» de la judicatura en qüestions escolars. «L’aprenentatge de llengües depèn de la pedagogia, no dels percentatges», va asseverar abans de concretar que el gabinet de Pere Aragonès portarà a terme un acte en protesta de la sentència davant les portes del Parlament, dimecres, amb motiu de la celebració del ple de la Cambra catalana.

González Cambray va negar tota «passivitat» del seu departament quan es va fer pública la sentència. Va recordar que es va dirigir al TSJC per fer constar que a qui s’havia de dirigir era a ell, com a conseller del ram, i no als centres educatius, justament per protegir els equips directius de les escoles.

Sobre la mesura d’avançar una setmana l’inici del curs escolar, punt essencial en les queixes i mobilitzacions del professorat, el conseller va assenyalar que és una mesura en què tothom «està d’acord que és bona per a l’alumnat i no veiem cap raó per no portar-la a cap».