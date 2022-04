Una quarantena de persones, entre professors i alumnes d'escoles d'adults de Girona, s'han concentrat aquest dimarts davant de la seu de la Generalitat per denunciar el que consideren una «discriminació» en l'accés als cicles formatius de grau mitjà. Els centres han volgut mostrar el seu malestar per un canvi del procediment d'inscripció que, al seu entendre, deixa l'alumnat sense possibilitats «reals d'obtenir una plaça». Durant l'acte han llegit un manifest, que després han lliurat a la delegació del Departament d'Educació i han reivindicat el seu dret a continuar els estudis al crit de 'Som de primera!'.

La protesta ha coincidit amb el fet que aquesta setmana molts alumnes formalitzen la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà. Enguany, però, denuncien els convocants, el Departament va anunciar més places per a més alumnes provinents d'ESO i «n'hi haurà molts que es quedaran fora del procés». «Obtenir plaça per fer un cicle formatiu no és fàcil, perquè hi ha molta demanda i poca oferta. Amb la nova normativa, publicada a mig curs, s'elimina pràcticament qualsevol possibilitat que els alumnes d'una Escola d'Adults obtinguin plaça en els cicles més demandats», asseguren. «El resultat, a la pràctica, és que per al Departament el seu Graduat en Educació Secundària no té el mateix valor que el títol que s'obté en un institut», afegeixen.