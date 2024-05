El sector de l'hostaleria gironina reclama frenar l'"incivisme descontrolat contra el turisme"

Els empresaris del sector de l'hostaleria de la ciutat de Girona han reclamat a l'Ajuntament que freni l'"incivisme descontrolat contra el turisme" després que aquest 1 de maig es fes una manifestació en contra del cicloturisme que es va saldar amb pintades en diversos establiments. Els empresaris s'han mostrat indignats pels actes i asseguren que s'ha passat de les pancartes turismofòbiques en balcons a les pintades, un fet que "no es pot tolerar". Per això des de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) i l'Associació d'Hostaleria de Girona ja han denunciat als Mossos d'Esquadra les pintades que han aparegut en els negocis i en la seu que tenen les dues entitats a la plaça de Salvador Espriu.

L'1 de maig es va fer una manifestació a Girona organitzada per col·lectius com ara l'Ateneu Salvadora Catà per protestar en contra de la massificació turística i la gentrificació en el Barri Vell de la ciutat. Aquesta protesta va acabar amb diverses pintades en bars i comerços dedicats al turisme de bicicleta però també a la seu de l'Associació d'Hostaleria de Girona i l'Associació Turística d'Apartaments que tenen a la plaça de Salvador Espriu. En aquest cas els manifestants van pintar amb esprai 'stop turisme'.

Ara, les dues entitats ja han denunciat les pintades als Mossos d'Esquadra i ho han comunicat a l'Ajuntament de Girona. A més, demanen que el consistori intercedeixi per aturar l'escalada que està prenent el posicionament contrari al turisme de la ciutat. En un comunicat asseguren que s'ha generat un "incivisme descontrolat" i cal que el consistori "hi posi mà".

Segons les dues entitats critiquen que les pintades "ataquen sense raó un sector que atrau turisme familiar i esportiu que no provoca problemes" i afegeixen que "milers de famílies en viuen d'ell". Per altra banda, afirmen que aquestes accions "perjudiquen enormement la imatge de la ciutat" i temen que els visitants acabin optant per anar a una altra destinació perquè se sentin atemorides.

Les dues associacions retreuen que les pintades en establiments estan gestionats per empreses del territori que treballen amb professionalitat, rigor i qualitat. Per això asseguren que la protesta d'aquest dimecres s'ha seguit amb indignació i tristesa des del sector i per això apel·len a l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que actuï per frenar la situació.