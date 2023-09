La meitat dels nomenaments a Secundària i FP no es cobreixen

La meitat dels nomenaments d’ESO, Batxillerat i Formació Professional (FP) queden deserts. I és que ahir, dels 40 nomenaments que es van publicar a les comarques gironines, 20 van quedar sense cobrir (10 a ESO i Batxillerat, i 10 a FP). Matemàtiques i informàtica són les especialitats amb més mancança de professors a Secundària, seguida de l’optativa de cultura clàssica. En el cas d’FP, no hi ha docents en l’especialitat de sistemes i aplicacions informàtiques. «És preocupant, ahir van quedar 6 places sense cobrir i dilluns 5», alerta la portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls.

La mancança de professors ha obligat als instituts que imparteixen cicles formatius d’informàtica a fer mans i mànigues per pal·liar-ne les conseqüències. Algunes assignatures, però, encara no han pogut començar. És el cas de l’institut Pla de l’Estany de Banyoles, que ofereix un cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, i un grau superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. «Ens falta un professor i això fa que encara no hàgim pogut començar tres assignatures», explica el cap d’estudis adjunt del centre, Marc Pararols.

Cada professor té assignades 18 hores lectives setmanals, que ara queden descobertes i es cobreixen amb un docent de guàrdia. «Comencem el curs en una situació poc desitjable, perquè com que els alumnes ja saben que no faran l’assignatura, alguns directament ja no venen a aquella hora», explica Pararols. «Si el professor de guàrdia és de la branca d’informàtica pot introduir una mica l’assignatura, però si el docent és d’una altra família professional, no podrà fer res més que vigilar als estudiants», assenyala. Amb tot, lamenta que la manca de docents d’aquesta especialitat provoca un «deteriorament en la qualitat de l’ensenyament» perquè «els coneixements que adquireixen els alumnes al llarg dels estudis els han de servir per desenvolupar-se al món laboral i, si deixem de fer assignatures per manca de docents, aniran coixos». A més, alerta que aquesta situació també està provocant una «sobrecàrrega» per la resta de docents.

Suplir-ho amb hores extres

En el cas de l’institut Sa Palomera de Blanes, s’han vist obligats a redistribuir els horaris de la resta de docents i a deixar de fer desdoblaments. «Ara ens estem plantejant que els professors del centre puguin fer hores extres per cobrir la plaça que no tenim», expliquen. Fins ara tenien dues vacants i mitja per cobrir, però n’han pogut cobrir una a través de les proves de capacitació.

Un «problema recorrent»

El centre educatiu blanenc assegura que es tracta d’un «problema recorrent de cada any» però assegura que «estem preocupats perquè la situació és insostenible, encara que intentem trobar solucions internes per evitar que el vaixell s’enfonsi, afecta a la qualitat de l’ensenyament». En el seu cas, ofereixen un cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes i dos de grau superior: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d’Aplicacions Web. «Els informàtics van molt buscats al sector privat, si ja tenen feina no faran el salt a l’ensenyament, que a més és molt vocacional», expliquen.

Per la seva banda, l’institut Salvador Espriu de Salt, que ofereix el cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, els falta una jornada sencera i una altra mitja per cobrir, que ja figuren al llistat de places de difícil cobertura. «És un problema no poder oferir totes les unitats formatives des de l’inici de curs», confessa el director del centre, Xavier Serra, que assegura que «la resta del professorat és conscient d’aquesta dificultat i intenten cooperar per minimitzar-ne les conseqüències».