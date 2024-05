Els grups de docents Col·lectiu Pere IV i Docents Cat i el sindicat de professorat USTEC-STEs (IAC) han alertat que suprimir les lectures de referència a Secundària i a Batxillerat fa perillar la transmissió de la literatura catalana. Les tres organitzacions reaccionen així als acords del Departament d'Educació i del Consell Interuniversitari de Catalunya per no incloure lectures comunes per a Llengua i Literatura catalana i castellana. Els grups lamenten que Educació "tiri pel dret i no escolti la comunitat educativa". I davant dels "dubtes i incerteses" pel nou model, perquè "no hi ha instruccions clares" de com preparar-lo, les organitzacions reclamen uns "continguts mínims" per no generar "diferències i desigualtats" entre centres.

La selectivitat eliminarà les lectures obligatòries universals en Català i Castellà a partir de 2025 Les tres organitzacions recorden que aquesta mesura ja es volia aplicar l'any passat, però que a última hora es van plantejar dues opcions a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), preguntes relacionades amb les lectures prescriptives del curs 2022-23 o preguntes més generals, sense un corpus de referència. Aquest fet genera als col·lectius el dubte de si aquest any passarà el mateix. El nou model de preguntes sense lectures de referència genera, a més, "molts dubtes i incerteses" perquè no hi ha instruccions "clares" de com s'ha de preparar. Alhora consideren "necessari" establir un corpus comú per assegurar "un mínim de coneixement literari" entre l'alumnat, i perquè sigui capaç d'interpretar obres de referència amb independència del centre on cursi estudis. "Només així es garanteix la transmissió de la literatura catalana". Alhora, els tres grups opinen que al costat d'unes lectures prescriptives "per a tothom" cal establir uns "continguts mínims" per a les assignatures de llengua i literatura. Si no, "cada docent és responsable d'allò que s'ensenya i es generen diferències i desigualtats entre centres". Finalment, els tres col·lectius reclamen "més hores per a la matèria". Consideren, en aquest sentit, que les dues hores de llengua i literatura catalana i castellana al batxillerat són "insuficients", i que les tres de secundària "no sempre són reals" perquè es poden invertir en altres matèries com el treball globalitzat.