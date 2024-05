La selectivitat eliminarà les lectures obligatòries universals en Català i Castellà a partir de 2025

La selectivitat a Catalunya prescindirà a partir del curs vinent de les lectures obligatòries universals en les matèries comunes -de les quals s'examina el conjunt de l'alumnat- de Llengua Castellana i Literatura i de Llengua Catalana i Literatura. Així ho han acordat el Departament d'Educació i el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i aquesta setmana s'ha comunicat als instituts. "En el bloc corresponent a literatura, es proposaran dues opcions amb textos breus al voltant dels quals es faran preguntes d'educació literària que, d'acord amb l'orientació del currículum, estaran centrades en aspectes temàtics , prenent com a base els tòpics literaris, de gènere literari, recursos literaris, etcètera", assenyala el document oficial amb les noves directrius a partir de la selectivitat del 2025, en què es detalla també que el valor del bloc de literatura serà de dos punts.

Les lectures obligatòries seran, a partir del curs que ve, cosa només dels estudiants que optin per fer la matèria de modalitat de Literatura Castellana i Literatura Catalana (per pujar nota).

Cinc homes i una dona

Les noves lectures per a la matèria de modalitat de literatura catalana inclouen sis autors : cinc homes i una dona. Es tracta de 'L'alegria que passa' de Santiago Rusiñol, 'El poema de la rosa als llavis' de Joan Salvat-Papasseit, 'Laura a la ciutat dels sants', de Miquel Llor , 'Antígona' de Salvador Espriu , 'El cafè de la granota', de Jesús Mocada i 'Bruixa de dol' de Maria-Mercè Marçal.

En la modalitat de literatura castellana, les lectures seran una antologia de 20 poemes del Segle d'Or , alguns fragments del Quixot, 'La vida es sueño', de Pedro Calderón de la Barca; 'Los pazos de Ulloa', d'Emília Pardo Bazán; 'Luces de Bohemia', de Valle-Inclán i 'Luciérnagas' d' Ana María Matute .

La primera lectura -la selecció de Segle d'Or - inclou poemes de Luis de Góngora , Lope de Vega, San Juan de la Xruz, Fra Luis de León i Garcilaso de la Vega.

Les noves PAU

Fonts del Departament assenyalen que, fins ara, l'alumnat de Batxillerat havia de fer unes lectures obligatòries "concretes" a les assignatures comunes de Llengua Catalana i Castellana (aquest curs i el passat, per exemple, en Català han estat 'La plaça del diamant' i 'Aigües encantades '), però que “com es va anunciar l'any passat, les PAU del 2024 seran les últimes que avaluaran aquest model, després d'una pròrroga ”.

Ara, amb el nou currículum competencial, cada centre treballarà l'educació literària amb les lectures que consideri. Per tant, no hi haurà una llista de lectures concretes obligatòries, però l'alumnat de Batxillerat haurà de fer diverses lectures per consolidar les competències i els continguts necessaris, a proposta del centre", prossegueixen des de la conselleria, que afegeixen que "la lectura a Batxillerat segueix sent obligatòria, tant en les matèries comunes, que no tenen llista concreta, com en les de modalitat, que sí que en tenen".