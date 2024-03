Activada l’alerta per risc de vent superior als 90 km/h a la Cerdanya fins divendres

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat), per la previsió de ratxes fortes a tot el Pirineu durant les pròximes hores. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous el vent bufarà del sud-oest amb una distribució extensa a l'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Cerdanya. Es podran superar els 90 km/h a cotes mitjanes i altes, sobretot al Pirineu Occidental. Divendres aquestes comarques també estaran afectades fins a la mitjanit per vent de component sud i és probable que se superin també els llindars a cotes mitjanes i altes a l'extrem nord.

També s’ha posat en prealerta el pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat), davant les previsions d’acumulació de pluja a diverses comarques de l’extrem nord del país. Concretament, es pot superar el llindar dels 100 litres per metre quadrat en 24 hores al Pallars Jussà, a l’Alta Ribagorça i a la Val d’Aran.

La combinació del vent fort amb la neu acumulada al Pirineu pot provocar el fenomen del torb. Així, cal que les persones que tinguin previst fer activitats a l’alta muntanya extremin les precaucions. També es demana molta prudència a la carretera, atès que es combina la previsió de fortes ratxes de vent amb l’operació sortida pel pont de Setmana Santa.

Es manté en prealerta el pla Procicat pel fort onatge

Per altra banda, s’ha desactivat l’alerta del pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat), tot i que es manté la prealerta, pel fort onatge que s’està produint. Es preveu que fins aquest dijous a la tarda hi hagi onades que puguin arribar als 2,5 metres (maregassa) des del nord de Tarragona fins al Baix Empordà. L’onatge serà de component sud i hi haurà mar de fons.

En aquest sentit, es reiteren els missatges de precaució per les activitats recreatives o professionals previstes al litoral. Protecció Civil demana que no s’accedeixi als punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força.