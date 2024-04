La CUP dona suport al turisme rural i vol evitar l’entrada de més pisos turístics

La número 2 de la CUP, Montserrat Vinyets, s’ha reunit amb representants de l’àmbit del turisme rural, als quals ha traslladat la seva preocupació per l’entrada massiva d’habitatges d’ús turístic en edificis d’aquest entorn. Així doncs, la candidata cupaire s’ha compromès a «treballar per tal que s’aturi la instal·lació d’habitatges d’ús turístic que no paren d’expulsar els veïns i veïnes dels seus pobles i ciutats». Per aconseguir-ho, no només es comprometen a mantenir el contingut del Decret dels Habitatges Turístics, sinó que prometen anar «molt més enllà» i ampliar el ventall de municipis on es pugui limitar la seva obertura.

Els representants del sector, de la seva banda, han exposat a la diputada que els allotjaments rurals han estat durant dècades una activitat complementària que generava molts llocs de feina i que ha permès a moltes famílies (agricultors, ramaders, artesans...) poder continuar vivint en àrees rurals. En canvi, assenyalen que els habitatges d’ús turístic no generen llocs de treball de qualitat, sinó que en destrueixen i dificulten l’accés a l’habitatge.