Els Comuns demanen la cessió per a usos públics de la part abandonada de la base militar del Pení

La base militar del Pení, creada al 1958 i ubicada al Cap de Creus entre Roses i Cadaqués, compta amb una part abandonada que l'entitat Amics del Pení i Cap de Creus vol recuperar per a usos civils i públics. Així ho ha manifestat el president de l'entitat, Toni Salamanca, en una reunió que ha tingut aquest dimarts amb el candidat de Comuns Sumar per les comarques gironines pel 12M, Eloi Badia. Badia ha manifestat el seu suport a la petició de l'entitat de què s'organitzi una visita institucional guiada a la zona abandonada de la base militar amb l'objectiu de comprovar l'estat real de deteriorament i accedir als espais on hi ha restes, i recuperar-les per la seva museïtzació.

Els Comuns donen suport a la demanda que Amics del Pení i Cap de Creus fa a la Declaració de Primavera: recuperar i rehabilitar la part abandonada de l'assentament militar per a usos civils i públics. La proposta principal de l'entitat impulsada per Salamanca és fer-hi un Centre d'Interpretació Museu de la Base del Pení des de 1956 fins ara.

Per Eloi Badia, "no és acceptable l'estat d'abandonament d'uns terrenys que podrien tenir usos culturals per als veïns i veïnes de Cap de Creus i l'Alt Empordà, i revertir en el territori". En aquest sentit, Badia s'ha compromès a treballar conjuntament amb la diputada gironina al Congrés, Júlia Boada, per la cessió pública de l'assentament en desús als ens locals, així com a fer un seguiment de la situació de la base del Pení.