ERC reclama solucions a l'Estat per les llevantades

La candidata d'ERC al Congrés per Girona, Montse Bassa, va anunciar ahir que el seu partit anirà a Madrid per «fer una denúncia ràpida» de tots els desperfectes que s'ocasionin a la Costa Brava cada vegada que hi hagi una llevantada. La candidata va lamentar que actualment es tarda massa «en resoldre la situació» i això fa que afecti al turisme de la zona.

A més, va defensar que la lentitud del govern espanyol provoca que els ajuntaments hagin d'avançar els diners per arreglar els desperfectes dels temporals i això els deixi en una situació econòmica delicada. D'altra banda, el número dos de la llista, Joan Margall, va insistir en la petició per retirar dotze llicències d'extracció de corall a la Costa Brava que va donar el govern de Rajoy.

ERC proposa agilitzar la resposta del govern espanyol a l'hora d'arreglar les destrosses que produeixen les llevantades en els pobles de la costa. La candidata republicana al Congrés per Girona, Montse Bassa, va anunciar aquest dimecres que el seu objectiu és anar a Madrid per «fer una denúncia ràpida» de cada desperfecte que ocasioni un temporal al litoral gironí.



Peticions econòmiques

L'objectiu és que «no es tardi tant a resoldre» tots els danys provocats per les llevantades als passejos marítims, platges, camins de ronda i altres. Bassa va lamentar que actualment el govern espanyol dona la subvenció econòmica massa tard i això comporta que els ajuntaments hagin d'avançar molts diners. A més, la republicana ha recordat que en molts casos es tracta de zones turístiques i, per tant, s'han d'arreglar els desperfectes amb la màxima brevetat possible perquè no afecti a la imatge que es dona als visitants.



Llicències pel corall

D'altra banda, Montse Bassa va prometre fer de pont entre diferents administracions per tal que «hi hagi més coordinació» en les diferents actuacions al litoral. Per això, a vegades costa que les dues administracions responguin a la una, però Bassa ha lamentat que els afectats siguin els municipis i els seus habitants.

Amb aquestes propostes, ERC vol lluitar contra la «deixadesa» i l'«oblit» del govern espanyol davant de la Costa Brava. Bassa considera que hi ha «molts temes que portem moltes dècades reclamant-los» i per això cal reivindicar algunes de les inversions pendents que han de venir de Madrid.

Així, la republicana ha elaborat una llista amb totes les obres pendents, entre les quals hi ha el manteniment dels camins de ronda o la regeneració de platges.Una altra dels projectes que vol desencallar ERC en el Congrés és el futur de l'espai de Ràdio Liberty de Pals. Segons Bassa, des de Madrid no veuen «la necessitat de trobar uns usos adients» per aquest espai després de tirar a terra les famoses antenes de ràdio. Tot i així, des d'ERC volen treballar per tancar un projecte en què es potenciï en el respecte per la natura. Per altra banda, el número dos Margall va reafirmar la seva lluita per derogar les llicències d'extracció de corall a la Costa Brava que va donar el govern de Rajoy.