«A Catalunya no hi ha l'hegemonia que alguns mitjans volen mostrar»

El diputat electe socialista, que ja era diputat des de l'any 2016, és l'únic congressista gironí que no anirà a Madrid formant part d'una candidatura independentista

Esperava un millor resultat?

Un sempre vol millors resultats, però tots sabem que Girona és una demarcació difícil, per tant estic molt satisfet.

I serà l'únic diputat gironí no independentista

La qual cosa significa que tindré una responsabilitat afegida, ja que representaré tots aquells gironins que tampoc no ho són.

Cinc diputats independentistes i vostè. La proporció és aquesta, a Girona?

No disposo de dades concretes, però que hi ha molts gironins que no són independentistes és segur. No hi ha cap hegemonia. Cal fer molta pedagogia.

I pel que fa als resultats del global d'Espanya?

Molt content, tot i que a la vegada suposa una gran responsabilitat de formar un govern estable i que duri tota la legislatura.

Li agradaria que Pedro Sánchez acabés pactant amb Ciutadans?

El que espero de Pedro Sánchez és que sigui responsable i que prengui les millors decisions per a Catalunya i per a Espanya.

Què li han semblat els resultats a Catalunya?

L'independentisme queda al voltant del 39%-40%, per més que ho intenti maquillar amb el relat que molta gent no va anar a votar. Això demostra que Catalunya no és homogènia, no existeix aquesta hegemonia que alguns mitjans pretenen mostrar, o que es pot veure a les xarxes. Espero que els resultats serveixin perquè la política torni a ser assenyada, que tots els polítics siguem prou responsables i que ho siguin també els respectius governs i institucions.

Com ha vist des del socialisme la desfeta del PP?

La davallada del PP demostra que quan no es fan les coses bé els electors t'envien al racó de pensar. A Espanya, la dreta ha de reflexionar. Estic segur que hi ha molts de conservadors que desitgen que el PP canviï la seva manera de fer les coses.

I Vox?

Espanya podria ser el dic de contenció d'aquest corrent d'ultradreta que hi ha a Europa. S'ha demostrat que pot ser frenada.

El veig molt optimista, però han tret 24 diputats.

Sí, evidentment és preocupant que Vox hagi obtingut 24 diputats, però hem aconseguit que no creixés com alguns esperaven. Després del que havia passat a Andalusia, hi havia el perill que es reedités un govern similar, ara a tot Espanya. En lloc d'això, Espanya ha sigut el primer lloc on s'ha frenat la tendència.

Què passarà ara amb la situació catalana?

S'ha de seguir aplicant la recepta que els darrers mesos ha aplicat el govern de Pedro Sánchez. El govern espanyol ha actuat de manera responsable i dialogant.

Però tot segueix igual.

És cert que des de l'altra banda, des de Catalunya, la reacció ha sigut minsa, però nosaltres no ens en cansarem de continuar intentant troba una solució dialogada. De fet, qui queda en evidència quan un vol diàleg i l'altre no ha estat fins ara el Govern català.

Amb una ERC més potent que JxCat, el diàleg serà més fàcil?

Veurem quina ERC ens trobem. N'hi ha dues: una de més positiva de discurs més moderat, que contrasta amb un JxCat hiperventilat que no parla de res més que de la República. Veurem si trobem l'ERC moderada o l'altra. A mi m'agradaria una ERC com el PSC, que vol trobar solucions.