ERC. Gabriel Rufián adverteix al PSOE: «No seran vots a canvi de res»

El cap de llista d'ERC a les eleccions del 10-N, Gabriel Rufián, va dir ahir sobre una eventual investidura de Pedro Sánchez: «Amb aquest PSOE no es pot parlar» i, per tant, els vots d'Esquerra «no seran a canvi de res, mai ho són», perquè amb la seva última abstenció «van desemmascarar» el PSOE. En una roda de premsa de la campanya electoral organitzada per l'ACN, Rufián no va aclarir si ERC podria tornar a abstenir-se per propiciar un govern de PSOE amb Unides Podem, i va assenyalar que en política «els vots no són mai a canvi de res». «Tampoc ho van ser –va dir– quan en la segona votació de la investidura de Sánchez ERC va decidir abstenir-se», i va explicar que en aquell moment «ERC va fer un gest de generositat històric, d'acord amb el que ens demanaven els nostres votants d'apostar per la política i el diàleg». Segons Rufián, l'abstenció d'ERC «va descol·locar» Sánchez, que «esperava que estiguéssim al sac del 'no' al costat del PP, Cs i Vox».