La presidenta d'una mesa expulsa els líders de Vox d'un col·legi electoral del Barri Vell de Girona

El col·legi electoral del Centre Cívic del Barri Vell de Girona ha viscut aquest migdia moments de tensió per l'actitud d'una comitiva de Vox, encapçalada pel cap de llista per Girona, Ignasi Mulleras, i el president provincial, Alberto Tarradas.

Diversos membres de la formació han entrat a la sala on hi havia dues meses electorals assegurant que allà no hi havia paperetes de Vox, com a mínim a primera hora del matí, fet que els presidents de les dues meses han negat.

Testimonis dels fets afirmen que els membres del partit han mostrat una actitud provocativa, que ha anat en augment quan un apoderat d'una altra formació els ha començat a gravar amb el seu telèfon mòbil.

Davant l'augment de la tensió, la presidenta d'una de les meses ha exigit als membres de Vox que sortissin de la sala, a excepció dels dos apoderats, que segons el seu criteri eren els que la normativa electoral permetia que hi fossin. Davant la negativa a marxar, com a màxima autoritat del col·legi electoral, ha acabat sol·licitant la presència de la policia.

Des de Vox, mantenen una versió totalment diferent: "hem marxat quan hem volgut, perquè la presidenta de mesa no tenia raó, la llei està de la nostra part i així ho ha avalat l'agent de policia", asseguren fonts de la formació.

De fet, mantenen que han estat els apoderats de la CUP i ERC els que "han generat la crispació". "Nosaltres érem quatre membres del partit i dos escortes, i hem mantingut una actitud ben tranquil·la: només hem anat allà perquè ens havien dit que no hi havia paperetes de Vox i hem anat a comprovar-ho", asseguren.