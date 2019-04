El PP suma noves cares amb el lema «Creiem en Figueres»

L'alcaldable per Figueres i candidata al Senat del Partit Popular (PP), Maria Àngels Olmedo, va presentar el divendres de la setmana passada els quatre primers membres de la candidatura que l'acompanyen com a cap de llista: Anna Bernal, Aleix Morillas, Àngela Domènech i Daniel Ruiz. Olmedo incorpora cares noves a la llista del PP Figueres sota el lema «Creiem en Figueres».

Olmedo va destacar que es tracta d'una llista totalment renovada i amb ganes de treballar. Segons la formació, és un grup liderat per una representant amb gran experiència com a regidora i molt conscient de les mancances reals del municipi. El partit subratlla que un dels principals objectius del grup és aconseguir els nivells de benestar i seguretat necessaris per dirigir la ciutat «perquè surti de la paràlisi en la qual jeu fa temps».

Els primers de la llista són: Anna Bernal, que és funcionària del Departament de Justícia; Aleix Morillas, que té estudis de Dret a la UdG i ara es fa càrrec d'una empresa familiar; Àngela Domènech, empresària del sector editorial, fundadora de diverses capçaleres arreu de Catalunya; i el més jove, Daniel Ruiz, estudiant de Dret a la UdG i estretament implicat en el món associatiu universitari.