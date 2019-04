El PSC proposa crear una regidoria del suro a Cassà

Els candidats socialistes a les alcaldies de Girona i Cassà de la Selva, Sílvia Paneque i Marià Montsuñer respectivament, van visitar aquest dijous l'empresa de taps de suro Francisco Oller de Cassà per fer arribar algunes propostes en relació a l'àmbit empresarial, com ara la voluntat de crear una regidoria del suro a Cassà. Segons el PSC, ambdós candidats també van recollir algunes peticions de l'empresa relatives a la millora de la glocalització del polígon de Cassà i les seves empreses, i l'impuls de l'activitat de l'aeroport.

Montsuñer va afirmar que cal «fer una aposta estratègica per donar suport a les empreses vinculades al suro, que tenen un pes important a l'economia de Cassà». Paneque va explicar que «s'ha compromès amb l'empresa a treballar des del Parlament per aconseguir línies de suport als petits propietaris de sureres, que tenen recursos limitats per fer una gestió forestal correcta».