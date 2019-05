Sis de les vuit candidatures que s'han presentat a Palamós estrenen cap de llista

Les eleccions municipals suposaran una renovació del ple de Palamós, ja que sis dels vuits partits que es presenten han optat per posar cares noves al capdavant de les seves candidatures. Només repeteixen l'actual alcalde, Lluís Puig (ERC), i Dani Reixach, de Junts per Palamós, la candidatura independent que va crear després de deixar Esquerra. En canvi, Josep Coll pren el relleu de Teresa Ferrés al PSC i Raimon Trujillo es posarà al capdavant de Junts per Catalunya. D'altra banda, Roser Huete encapaçalarà la llista de la CUP i al PP s'incorpora com a candidat Joan Solés, procedent d'Unió. També es presenta per primera vegada Ciutadans, amb Cristóbal Posadas com a candidat, i hi haurà una nova llista independent, Som Ara Palamós, liderada per Marc Gafarot.

L'any 2015, el republicà Lluís Puig va aconseguir fer un tomb a l'Ajuntament, que portava dotze anys governat pels socialistes, guanyant les eleccions i fent un pacte de govern estable amb CiU. Puig diu que han viscut un mandat «molt positiu i intens», i com a projectes per al proper mandat destaca la necessitat de convertir l'escola Vilaromà en institut-escola, tirar endavant el pavelló esportiu, desenvolupar el projecte Palamós Peix, implicar-se en la reforma del Passeig del Mar i la redacció del pla especial del port, entre altres.

El PSC, per la seva banda, presenta Josep Coll, que ja va ser regidor de Seguretat i Mobilitat amb Ferrés i que s'ha posat al capdavant de la llista perquè considera que Palamós «ha perdut el rumb» en els últims quatre anys perquè «ha faltat gestió i lideratge». La reforma del passeig del Mar, el pla integral de l'antic club de tennis per fer-hi equipaments esportius i habitatge social, condicionar el parc natural del Molí de Vent per fer-hi una zona cultural i millorar la gestió municipal són les seves principals propostes.

Junts per Catalunya, per la seva banda, ha apostat pel jove Raimon Trujillo. El candidat creu que aquesta ha estat «una legislatura buida de projectes decisius». Per això, es presenten amb una llista renovada per oferir una millor gestió i centrar-se, sobretot, en millorar la neteja, la seguretat i la reforma del passeig del Mar.

Dani Reixach, per la seva banda, torna a estar al capdavant de Junts per Palamós. Reixach creu que ha esta un mandat «de tecnocràcia pura i dura», amb una mancança clara de lideratge polític. Per això, diu que a l'Ajuntament li calen líders polítics capaços de crear sinèrgies positives i prioritzar qüestions com l'habitatge, els serveis socials, infància i joventut.

Des de la CUP, Roser Huete s'estrena com a candidata posant l'accent en temes com les polítiques socials, la participació ciutadana, l'habitatge o la necessitat de pacificar el trànsit.

El PP ha apostat per Joan Solés, antigament vinculat a Unió i que havia anat a la llista de CiU, tot i que no va ser regidor. Solés explica que quan va desaparèixer Unió va decidir anar al PP perquè era el partit que més se li assemblava. Entre les seves prioritats hi ha la seguretat ciutadana, la rebaixa d'impostos i el benestar social.

Ciutadans, per la seva banda, es presenta per primer cop a Palamós amb Cristóbal Posadas al capdavant. Potenciar el turisme, millorar la mobilitat i la seguretat i potenciar l'ocupació i la joventut seran les seves línies mestres.

Finalment, hi haurà una nova candidatura independent: Som Ara Palamós, liderada per Marc Gafarot, procedent de l'entorn de l'antiga CDC. Gafarot diu que han decidit presentar-se perquè Palamós necessita «una embranzida potent» davant la «falta de lideratge» i «l'estancament» que pateix.