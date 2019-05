Cs de Salt vol ampliar la Policia Municipal com a prioritat

L'alcaldable de Ciutadans (Cs) a Salt, Inma Castro, va assegurar aquest dimarts que contempla com a primera mesura «augmentar la plantilla de policia municipal per arribar a la ràtio necessària perquè la nostra localitat sigui més segura». Així ho va manifestar l'alcaldable després de mantenir una reunió amb els comandaments policials de la població.

Per a Castro, «la seguretat de Salt és una prioritat absoluta que no pot esperar», tenint en compte que «la deixadesa de l'actual equip de govern en aquesta matèria ha provocat una gestió nefasta», confessa la mateixa. En aquest sentit, «posarem en marxa l'estudi per realitzar el pla de seguretat que va ser aprovat per ple després d'una moció de Cs i que ha quedat en un calaix», va apuntar Castro.