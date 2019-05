La CUP de Sant Joan-Palamós no enviarà paperetes electorals

La CUP de Sant Joan-Palamós ha decidit no enviar paperetes electorals als domicilis de la població, per raons mediambientals i també per estalviar diners que «provenen de fons públics». La formació només embustiarà informació bàsica sobre el projecte de l'assemblea.

«El pressupost que els partits destinen a aquestes campanyes en les eleccions és desorbitat i sovint prové de fons públics. A més, es malbarata una gran quantitat de paper generant un impacte mediambiental amb la tala excessiva d'arbres i amb l'alliberament de diòxid de carboni a l'atmosfera», asenyalen des de la CUP de Sant Joan-Palamós.

Segons Roser Huete, alcaldable per la CUP, «els ciutadans tenen dret a tenir informació per poder decidir el sentit del vot. Però les paperetes no aporten propostes i es poden trobar a totes les meses electorals».