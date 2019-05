ERC de Blanes preveu impulsar una regidoria de Benestar Animal

Membres de la candidatura d'ERC de Blanes per a les municipals; la primera per la dreta és Marina Vall-llosada.

Membres de la candidatura d'ERC de Blanes per a les municipals; la primera per la dreta és Marina Vall-llosada. erc blanes

Un dels punts destacats del programa electoral d'ERC de Blanes per a les eleccions municipals és la defensa dels animals a partir de la proposta de crear una regidoria de Benestar Animal a l'Ajuntament. La iniciativa ha sorgit de la mà de l'advocada i portaveu de la Comissió de Dret Animal del Col·legi d'Advocats de Girona i també presidenta de Sa Gatonera de Blanes, Marina Vall-llosada, que afirma que si ERC arriba a formar equip de govern, «Blanes podria comptar amb el primer Ajuntament de les comarques gironines amb una regidoria de Benestar Animal», tenint en compte que, segons la número 4 de la candidatura, ja existeixen aquest tipus de projectes a «Barcelona, Sabadell i en altres pobles d'arreu d'Espanya».

Vall-llosada construeix el relat de com va ser la seva introducció en el partit i com va començar a donar forma al projecte d'impulsar una regidoria que tingui com a prioritat vetllar pel benestar dels animals des de diverses perspectives. L'advocada explica que des de fa anys que és especialista en defensar els drets dels animals, va col·laborar amb PACMA i, a banda de ser la presidenta de l'associació Sa Gatonera, també va ser membre de Progat Blanes i ho és de l'organització estatal Intercids. La mateixa destaca que per les anteriors eleccions municipals, «des de Progat vam enviar correus a totes les formacions polítiques per explicar les nostres necessitats, però només vam tenir reunions amb ICV i ERC».

Pel que fa als primers, Vall-llosada recorda que el projecte va quedar «sobre la taula», però en el cas d'ERC, sembla que el partit va mostrar interès i al cap de dos anys, va demanar a l'advocada si volia formar part de la candidatura de cara a les eleccions del proper 26 de maig. La mateixa també ressalta les ajudes que ha rebut pel que fa a la defensa dels animals per part d'ERC, estant a l'equip de govern. Vall-llosada, procedent de Blanes de tota la vida, finalment va acceptar formar part de la candidatura amb un objectiu: «Crear la regidoria de Benestar Animal». La mateixa confessa que el partit «s'ho va prendre molt bé» i la va animar a tirar endavant el projecte. Un dels impulsos que va fer que la presidenta de Sa Gatonera comencés a donar forma a aquesta idea és el fet d'adonar-se que «en l'administració pública hi ha molt desconeixement del tema i també poca voluntat, perquè els polítics quan estan en campanya es posen les piles i sorgeix la defensa animalista, però quan passen les eleccions, tot es queda en un no-res, segons l'experiència tinguda fins ara», matisa Vall-llosada.



Possibles tasques de la regidoria

Marina Vall-llosada remarca que «l'objectiu d'ERC de Blanes és fer efectiva la normativa existent en termes de benestar animal» a través del propi consistori. L'advocada apunta que alguns dels temes que hauria de tractar la regidoria són: «La competència i el benestar dels gats de carrer i gossos; el control de la població de coloms i gavines; la sensibilització a la població sobre l'abandonament dels animals i el deure de tenir cura d'ells; la necessitat de col·locar xips de reconeixement als animals de companyia i també censar-los, entre altres». En termes generals, «les diverses funcions es podrien resumir en fer campanyes de conscienciació de la protecció vers els animals», ja que «sembla que aquests temes no siguin prioritaris perquè no donen beneficis econòmics». De tots els àmbits de treball, l'advocada destaca dues tasques: «El deure de l'Ajuntament de cuidar, alimentar i controlar els gats de carrer, que és una obligació des de fa 11 anys i que s'està fent de forma altruista»; en segon lloc, Vall-llosada remarca «la necessitat de comissar els animals maltractats, un assumpte important que l'administració no tracta, segurament perquè implica recursos econòmics». La mateixa ressalta que el partit va crear el mes de gener el Grup Verd, «un espai de trobada per abordar qüestions de defensa del medi ambient i proanimalista a la comarca de la Selva».