«Figueres no es pot permetre perdre més trens ni fer experiments»

Pere Casellas lidera per tercer cop la llista del PSC a Figueres i suma setze anys de regidor a l'Ajuntament. L'experiència és el seu estendard i surt disposat a governar amb pactes.

El darrer mandat el PSC ha sigut quarta força amb tres regidors i queden lluny els nou del 2003. Quins resultats augureu per al proper 26-M?

Crec que nosaltres guanyarem les eleccions, tot i que és difícil fer previsió de regidors. No es poden perdre més oportunitats. En els darrers anys s'han fet molts experiments i ja no podem perdre més trens. Nosaltres tenim l'experiència necessària i els projectes que necessita la ciutat.

Es veu al govern sol o amb pactes?

Tinc la voluntat que hi hagi pactes, no es pot repetir el que ha passat aquest mandat. Estem davant una situació d'emergència a la ciutat i em veig amb capacitat i amb ganes d'arribar a acords amb tothom, excepte amb Vox.

Fins i tot amb Junts per Figueres?

De l'últim trencament del pacte en va ser responsable Marta Felip. Veig Junts per Figueres molt perduts i ja és hora que hi hagi un canvi. Però a l'hora de pactar no excloc ningú.

És la seguretat el principal problema de Figueres?

És una ciutat molt deixada i mancada de civisme, però no és menys segura que altres. Està molt castigada per la manca d'inversió en seguretat i això ha derivat en el tràfic de drogues. Aquest és el principal problema de la ciutat, barrejat amb un canvi en la massa social. Part dels seus habitants han marxat i han estat substituïts per persones amb pocs recursos que al final no aporten al sistema, sinó que en són creditors. Tot plegat ha provocat un deteriormanet de la convivència.

Com resoldrà el 47% de persones en risc de pobresa i exclusió social?

La pobresa no es resoldrà d'un dia per l'altre. Cal reactivar l'economia amb l'abaratiment dels aparcaments, la construcció d'un centre comercial a la sala Edison, habilitar més espais industrials, crear llocs de treball i incentivar l'obertura de negocis. Un cop la ciutat estigui endreçada tot anirà evolucionant a poc a poc.

Quines actuacions proposa per al sector oest?

Cal una reforma en profunditat, urbanística i social. L'actuació no ha de ser diferent de la de la Marca de l'Ham, però ens han d'ajudar des de fora perquè és un problema de país.

La mobilitat i l'aparcament també formen part dels reptes de la ciutat.

Nosaltres proposem abaratir la zona blava, fins a un euro l'hora, liquidar la zona verda garantint que els veïns puguin continuar aparcant com ho fan ara i aparcament rotatiu gratuït per a visitants. Zones vermelles de càrrega i descàrrega per a particulars de deu minuts.

És el regidor més veterà de l'ajuntament -setze anys-, jugarà a favor seu?

Totalment, tinc l'experiència necessària per tirar endavant la ciutat. No podem perdre les oportunitats que tenim al davant, si no ens enfonsarem.

Però el que no s'hagi pogut fer en setze anys...

No he estat mai a la sala de màquines, quan vaig ser regidor de seguretat ho vaig ser un any i mig. Els socialistes hem ajudat que hi hagués estabilitat, però no es va aprofitar. Nosaltres presentem un equip de gent amb experiència i amb un projecte de vida a la ciutat.