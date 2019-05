Mas avisa la candidatura de Madrenas que «ha vist canviar majories per un sol vot»

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, va avisar ahir la candidatura de Marta Madrenas (JxCat-Girona) que «ha vist canviar majories per un sol vot». És per això que va recomanar als militants i apoderats reunits ahir en l'acte del partit a l'hotel Ultònia «no abaixar la guàrdia» perquè «això no està fet fins al recompte de les urnes».

«És evident que la llista més votada serà la de Junts per Catalunya, però resulta que comencen a fer sumes, restes i multiplicacions i allò que sembla fet acaba sent exactament al revés», va explicar Mas. Tot seguit, va precisar que els partits tenen tot el dret a fer sumes, «però no és convenient». «A Girona l'última cosa que li convé és un govern polièdric, format per persones que no s'entenen entre elles i que el que fan és adormir o frenar la ciutat», va afirmar.

És per aquest motiu que l'expresident de la Generalitat va cridar a no «relaxar-se», a lluitar fins a l'últim moment per «com a mínim» aconseguir 10 regidors i «si pot ser, una mica més» perquè «guanyar no és suficient, sinó que s'ha de guanyar per diferència» per poder governar.

Precisament, Madrenas va recordar que Girona sap que tots els vots compten perquè el 2011 un partit (ERC) es va quedar sense representació per una única butlleta. En la seva intervenció, l'alcaldessa va destacar que vol «revalidar la confiança dels ciutadans dipositada fa quatre anys a la llista liderada per Carles Puigdemont».

També va destacar que tenen molts reptes de ciutat «imprescindibles» però també de país per «treballar per la República». Dos conceptes que per a Madrenas «són compatibles». «Treballant per la independència també podem treballar pel progrés i la transformació social i econòmica», va afirmar Madrenas.

En la mateixa línia, Artur Mas va explicar que les eleccions municipals tenen una «connotació de país» per la situació «d'excepcionalitat, de duresa i anormalitat que estem vivint». «Necessitem que en els pròxims quatre anys la majoria dels 948 municipis que hi ha a Catalunya, els consells comarcals i les diputacions estiguin alineats en el projecte de país», va explicar Mas, i va afegir que els pròxims anys «seran durs i de cops en rebrem».



Les europees i Puigdemont

D'altra banda, Mas també va parlar sobre les altres eleccions que se celebren el diumenge: les europees. En aquest aspecte, l'expresident va destacar la importància de votar la llista de JxCat, liderada per Carles Puigdemont, en aquests comicis. «Amb el nostre vot hem d'aconseguir que els que són fora entrin al Parlament Europeu amb la cara ben alta per ser la veu lliure del projecte sobiranista al cor d'Europa», va sentenciar, tot despertant una allau d'aplaudiments dels assistents.