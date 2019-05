ERC irromp a Calonge com a primera força amb 5 regidors

Miquel Bell-lloch com a nou líder d'Esquerra al municipi, substitut de Martí Fonolleras i Jordi Soler, encapçalant la llista de Junts per Catalunya, tornaran a disputar-se l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni. Junts per Catalunya, l'antic CiU, ha perdut dos dels sis regidors que tenia i en manté 4 amb 1.019 vots.

Soler ha perdut l'alcaldia, però pactant amb PSC, el partit de Prades,i AvMP liderat per Elisenda Pérez, pot aconseguir recuperar-la. Tot i que es veu difícil preveure els pactes que es poden aconseguir. Esquerra també podria fer coalició amb AvMP, Republicans Tots Empordà i la CUP per aconseguir la majoria absoluta. ERC ha mantingut els seus cinc regidors, però ara com a força més votada amb 1.058 vots.

La crescuda del PSC, liderat per Arturo Prades, amb 617 vots, ha deixat en un segon pla AvMP, l'antic MES, el partit liderat per Elisenda Pérez que ha aconseguit 605 vots i un regidor.

Especialment rellevant ha estat la irrupció de la CUP amb Lluís Casas al capdavant, que s'ha presentat per primera vegada, i Republicants Tot per l'Empordà, liderat per Nabert Botella també ha tingut representació al consistori amb un regidor.

El Partit Popular manté el seu únic regidor amb un percentatge més baix en vots.