L'històric Jordi Munell (JxCat) perd la majoria absoluta a Ripoll

Els dos mandats amb majoria absoluta de Jordi Munell al capdavant de l'Ajuntament de Ripoll s'han interromput després dels resultats de les municipals, tot i que podrà continuar governant amb només vuit regidors. Junts per Ripoll haurà de trobar complicitats per tirar endavant projectes com el polígon de la carretera de Les Llosses.

La instal·lació dels nous contenidors abans de les eleccions ha generat malestar entre els vilatans i es perfila com un dels motius pels quals s'han perdut tres dels onze regidors que CiU havia tingut fa quatre anys. La desvinculació del grup de Miquel Rovira, expresident del Consell Comarcal, tampoc sembla haver-hi ajudat.

Malgrat ser el segon grup amb més vots, ERC va ser la derrotada de la nit electoral, ja que va perdre un dels quatre regidors que fins ara tenia. La candidata Nani Mora es perfila com a cap de l'oposició amb uns resultats molt per sota dels que pretenien els republicans. En canvi el local socialista era l'altra cara de la moneda. Anna-Belén Avilés va multiplicarper tres l'única regidoria que el PSC tenia fins ara, gràcies al seu tarannà conciliador.