Junts guanya a 21 dels 25 col·legis de Figueres 

En unes eleccions amb major participació, Junts per Figueres (JxF) es va imposar en pràcticament tots els col·legis electorals de la ciutat. Dels 25 centres que hi havia en aquests comicis, la candidatura va guanyar en 21. Els restants, se'ls van repartir el PSC, ERC i Guanyem. Els barris Marca de l'Ham i el Juncària-Parc Bosc van mantenir la seva tradició socialista, mentre que a la Creu de la Mà es va produir un frec a frec entre ERC i Junts. Per contra, al Culubret va augmentar la participació i el candidat de Guanyem Figueres, líder veïnal del barri de Sant Joan i molt conegut al sector oest, es va imposar clarament per sobre de la resta de formacions amb 220 vots



ERC es va convertir en la segona força més votada en zones en què fa quatre anys aquesta posició l'ocupava la CUP, com ara a l'Eixample. A més, els republicans també van créixer a la Creu de la Mà, juntament amb el PSC. En aquest barri els cupaires s'havien situat com a tercera força el 2015, però el diumenge la candidatura de Guanyem (impulsada per la CUP, entre d'altres), va quedar en un segon terme.



Junts per Figueres va guanyar suports a la zona de Sant Pau i a l'Institut Ramon Muntaner i es va convertir en la primera opció dels votants en gairebé el 90% del col·legis. ERC es va mantenir com la segona opció dels figuerencs en gran part dels centres de votació, seguit del PSC, com ara l'Horta Capallera o els Cendrassos, on abmdós partits van incrementar els vots.



També destaca el Rally Sud per ser la zona on Vox va treure el seu millor resultat (28 vots), malgrat no haver entrat a l'Ajuntament. En canvi, Cs es va imposar per davant del PP en tots els col·legis electorals.