El PSC de Girona proposa crear una targeta de ciutadania perquè serveixi per donar tots els serveis que ofereix l’Ajuntament als gironins. Seria un document que identificaria a tota la població i que facilitaria les gestions per totes les consultes que es volguessin en diferents àmbits, com serveis, promocions, subvencions, ajuts o drets. La targeta seria d’ús personal i intransferible i la formació també estudia fer-ne una destinada als nens i joves, d’entre cinc a divuit anys.

La targeta tindria diferents funcions. Entre elles, poder accedir de forma gratuïta als diferents museus de la ciutat, al servei de préstec i utilització de les biblioteques públiques i al sistema de biblioteques públiques. A més, permetrà carregar-hi efectiu per a la utilització del servei sense una tarifa preestablerta, donarà accés al servei públic de transport a través d’un sistema que identificarà la tarifa de cada usuari inclosa la gratuïtat per als menors de divuit anys i els majors de 65 així com la gratuïtat per fer els desplaçaments en autobús des de qualsevol punt de Girona a diferents centres hospitalaris. «Imagino un Ajuntament eficaç al servei de la gent de Girona i la targeta de ciutadania hi pot ajudar molt», explicava l’alcaldable del PSC, Sílvia Paneque. La candidata també assenyalava que el document «forma part d’un procés de transformació perquè estableix nous paràmetres en relació entre l’Ajuntament i els gironins, reforça el caràcter social de les polítiques públiques de mobilitat i facilita la vida a la ciutat».