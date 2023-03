La biblioteca Joan Vinyoli va ser l'escenari aquest dimecres a la nit de la presentació del candidat d'Independents per Santa Coloma de Farners, Pep Prat. Davant de més de 100 persones, segons detalla la formació, Pep Prat, va exposar els trets principals de la seva proposta per eleccions del pròxim mes de maig, fent alhora una valoració dels més de dos anys que ha estat al govern. "Cal recordar que Independents per Santa Coloma va ser expulsat del govern municipal perquè no va acceptar la proposta d'apujar la taxa de les escombraries", manifesten des de la formació.

"Vull una santa Coloma activa i amb la participació dels veïns i les entitats del poble, considero que ho farem possible", va defensar Prat, que va afegir que" només al costat de les entitats i les persones trobarem la manera de fer un canvi efectiu al municipi". Al llarg del seu parlament l'alcaldable va manifestar la seva intenció de desenvolupar projectes amb la col·laboració ciutadana. "Nosaltres no serem qui imposarà la manera de fer, nosaltres treballarem al costat i per a totes les persones escoltant les opinions i propostes".