Fa uns dies, l'equip de SOM-HI! Saus Camallera i Llampaies va realitzar un acte de presentació de la seva candidatura. El grup ha adoptat el nom engrescador de Som-hi! Saus Camallera i Llampaies per impulsar els nous reptes marcats. Durant l'acte, van presentar totes les persones de la llista, exposant les seves inquietuds en referència al seu municipi.

Aquesta candidatura està formada per un grup humà que barreja veterania i joventut, ja que "és feina de tots tirar endavant un canvi necessari amb el qual ha de ser possible una altra manera de fer política municipal", tal i com va explicar el cap de llista Miquel Casellas Herrero.

El grup defensa les polítiques progressistes, d'esquerres i el dret de les persones a viure i decidir lliurement. Els punts que es van tractar en la presentació de la candidatura referent a aquest canvi que es vol promoure, es resumeixen en la transparència de la gestió municipal, buscar consens ampli amb tots els regidors, realitzar consultes ciutadanes, proposar nous projectes, defensar les polítiques socials, la igualtat de tots els veïns i decidir des d'una perspectiva feminista i ecologista. També es volen potenciar i afavorir totes les associacions i entitats municipals, promoure la cultura i l'esport, fomentar una economia més diversificada i donar suport a totes les iniciatives per la independència de Catalunya i la República.