Palafrugell examina a les urnes el govern tripartit municipal

En aquestes eleccions municipals concorrerà a Palafrugell una llista més que en els comicis de 2019. Seran vuit formacions les que es disputaran l’alcaldia de la localitat baix-empordanesa, cosa que -ja que Ciutadans va presentar llista electoral fa quatre anys però no ho fa enguany- suposa dues novetats: s’estrenen Vox, amb Adela García com a cap de llista, i Acció Municipal de Palafrugell, amb Samir el Boukrissi com a candidat a alcalde.

El veterà polític Juli Fernández, del PSC, aspira a tornar a guanyar les municipals a Palafrugell, si bé en aquesta ocasió amb prou majoria per a poder governar. En les eleccions de 2019, la seva va ser la llista més votada, igualant en nombre de regidors -set- amb ERC. Un pacte entre els republicans i els independents de Som Gent del Poble - Tot Empordà, repartint-se l’alcaldia (tres anys per a Josep Piferrer, d’ERC, i un per a Joan Vigas, de SGdP- TE), que van comptar també amb el suport de Junts, va allunyar Fernández de l’alcaldia. Al PSC consideren que els quatre anys de mandat compartit entre els grups esmentats no han resultat positius, i que això els pot beneficiar en les eleccions d’aquest mes.

Han canviat força els temps des de 2019, encara que només hagin passat quatre anys. En els pactes postelectorals d’aleshores estava molt tendra la fractura del procés, i pactar amb el PSC era gairebé com fer-ho amb el diable. El mateix Piferrer, en el ple del seu nomenament, va deixar clar que una de les prioritats del seu mandat seria «continuar construint país per arribar a la república tan anhelada». Fins i tot va finalitzar el seu discurs amb un «ho tornarem a fer». El que no ha tornat a fer Piferrer és presentar-se, i difícilment d’aquestes eleccions en sortiran alcaldes parlant de repúbliques anhelades. Aquesta campanya electoral presentarà segurament uns partits molt pragmàtics i preocupats més pels problemes de la població que per d’altres més allunyats de les seves competències. Als pactes postelectorals, difícilment el PSC serà considerat una línia vermella, cosa que obre moltes més possibilitats de govern.

La cap de llista d’ERC és en aquesta ocasió Mònica Alcalà, regidora des de 2019, quan anava en segon lloc en la llista liderada per Piferrer. És llicenciada en Psicologia i durant aquest mandat ha dirigit l’àrea d’Educació.

Qui tampoc repeteix com a cap de llista és Joan Vigas, alcalde durant el darrer any. El cap de llista d’SGP és en aquesta ocasió el farmacèutic Isidre Tenas, que espera com a mínim igualar els resultats de 2019, quan van ser la tercera força més votada a la població i van assolir tres regidors. Les formacions independents estan agafant força a l’Empordà, i a SGP estan convençuts d’assolir una altra vegada un bon resultat.

Junts, que liderats per Josep Salvatella va obtenir en 2019 uns resultats més aviat discrets (dos regidors), presenta aquesta vegada com a alcaldable el jove empresari David Martín, i un eslògan, «Recuperem el sentit comú», que es pot interpretar de moltes maneres en clau política.

Novetat també en la candidatura de Palafrugell En Comú Podem, amb l’arquitecte i ecologista Josep Ferrés i Marcó, que agafa el relleu d’Alfons Rius. La formació surt amb l’aspiració de millorar els resultats de 2019, quan va quedar en cinquena posició amb poc més de 500 vots.

Àngel Vila, que s’ha dedicat professionalment a l’hostaleria i les obres públiques, repeteix com a cap de llista del PP. Fa quatre anys el PP va ser l’únic partit que no va obtenir representació al consistori, de fet no va assolir ni el 2% dels vots emesos. Caldrà veure si la força que el PP sembla haver recuperat en general, es nota en les municipals. La desaparició de Ciutadans del mapa polític de Palafrugell -comença a ser habitual en moltes poblacions- pot afavorir les aspiracions populars, tot i que la irrupció de Vox podria perjudicar-les.

Acció Municipal de Palafrugell, partit municipalista nascut fa només cinc mesos, presenta una llista ecapçalada per Samir el Boukrissi, que ha treballat de mediador comunitari a l’ajuntament i havia format part -si bé en llocs simbòlics- d’algunes llistes d’ERC.